Singapore Airlines renforce les mesures de sécurité en cabine après que des turbulences ont fait un mort

BANGKOK (AP) — Singapore Airlines a annoncé vendredi qu’elle interromprait les services de repas et demanderait à tout le personnel de cabine de boucler sa ceinture lorsque les avions traversent des turbulences dans le cadre de mesures de cabine plus strictes après la mort d’une personne et des dizaines de blessés sur un vol en provenance de Londres cette semaine.

La compagnie aérienne a déclaré avoir adopté « une approche plus prudente dans la gestion des turbulences en vol » après l’impact du Boeing 777 à destination de Singapour. turbulences extrêmes dans le bassin de l’Irrawaddy mardi, jetant des personnes et des objets dans la cabine.

« En plus de la suspension du service de boissons chaudes lorsque le panneau de ceinture de sécurité est allumé, le service de repas sera également suspendu », a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué. « Les membres de l’équipage retourneront également à leur siège et boucleront leur ceinture de sécurité lorsque le panneau de ceinture de sécurité sera allumé. »

L’avion, transportant 211 passagers et 18 membres d’équipage, a effectué une descente brusque de 6 000 pieds (environ 1 800 mètres) en trois minutes environ, après quoi il s’est dérouté vers la Thaïlande. Les responsables ont déclaré que les turbulences se seraient produites au moment où les repas étaient servis et que de nombreuses personnes n’utilisaient pas leur ceinture de sécurité. Un Britannique de 73 ans est décédé des suites d’une crise cardiaque présumée. Quarante-six passagers et deux membres d’équipage restaient hospitalisés vendredi.

Les passagers ont décrit la « pure terreur » des tremblements de l’avion, des objets volants et des personnes blessées gisant sur le sol de l’avion.

Singapore Airlines a déclaré que d’autres mesures de sécurité existantes en cas de mauvaises conditions météorologiques consistent notamment à demander aux membres d’équipage de sécuriser les objets en vrac dans la cabine et dans la cuisine afin de minimiser les blessures liées aux turbulences, de conseiller aux passagers de regagner leur siège et d’attacher leur ceinture, et de surveiller les passagers qui pourraient avoir besoin d’aide. comme ceux des toilettes.

« Les pilotes et le personnel de cabine sont conscients des dangers associés aux turbulences. Ils sont également formés pour assister les clients et assurer la sécurité de la cabine tout au long du vol », a indiqué la compagnie aérienne. « SIA continuera de revoir nos processus car la sécurité de nos passagers et de notre équipage est de la plus haute importance. »

Le journal Singapore Straits Times a déclaré que des archives publiques montraient que les autorités avaient enquêté sur six autres vols de Singapore Airlines frappés par des turbulences au cours des deux dernières décennies, au cours desquels certains passagers et membres d’équipage avaient été blessés. L’incident de mardi est le seul à avoir fait un mort.

Le ministre des Transports de Singapour, Chee Hong Tat, a déclaré que les enquêteurs de Bangkok avaient récupéré les données de l’enregistreur vocal du cockpit de l’avion et de l’enregistreur de données de vol.

« Ils examinent actuellement les données de ces deux enregistreurs pour pouvoir déterminer ce qui s’est passé à ces moments-là », a déclaré Chee aux médias locaux.

On ne sait pas exactement ce qui a provoqué les graves turbulences de mardi. On pense qu’il s’agissait de turbulences d’air clair, le type le plus dangereux qui se produit souvent sans avertissement visible dans le ciel. Le cisaillement du vent peut se produire dans des cirrus vaporeux ou même dans de l’air clair à proximité d’orages, car les différences de température et de pression créent de puissants courants d’air se déplaçant rapidement.

L’hôpital Samitivej Srinakarin, où la plupart des 104 personnes blessées lors de l’incident ont été soignées, a déclaré que les 48 personnes toujours hospitalisées comprennent des lésions de la colonne vertébrale ou de la moelle épinière, des lésions du crâne ou du cerveau et des lésions osseuses ou organiques.

Vingt personnes sont toujours en soins intensifs, mais l’hôpital a déclaré qu’aucune ne se trouvait dans un état potentiellement mortel. Ils comprennent six Britanniques, six Malaisiens, trois Australiens, deux Singapouriens et une personne originaire de Hong Kong, de Nouvelle-Zélande et des Philippines.

Singapore Airlines a présenté ses sincères excuses pour cet incident. Son PDG, Goh Choon Phong, s’est engagé à coopérer pleinement à l’enquête et a rendu visite aux personnes hospitalisées pour leur offrir son soutien.