Singapore Airlines modifie les règles relatives au port de la ceinture de sécurité et son itinéraire après des turbulences mortelles | Aviation

La compagnie aérienne affirme avoir adopté une « approche plus prudente » après l’incident qui a tué une personne et en a blessé des dizaines.

Singapore Airlines (SIA) a modifié ses règles relatives au port du port du ceinture de sécurité et modifié au moins un itinéraire de vol après qu’un accès de turbulences extrêmes a tué un passager et laissé des dizaines d’autres hospitalisés.

Un Britannique de 73 ans est décédé d’une crise cardiaque présumée et des dizaines de passagers ont été blessés mardi lorsque leur vol Londres-Singapour a été secoué par de graves turbulences, obligeant un atterrissage d’urgence à Bangkok.

À la suite de l’incident, la compagnie aérienne nationale de Singapour a adopté « une approche plus prudente dans la gestion des turbulences en vol », a déclaré vendredi SIA à Al Jazeera dans un communiqué.

En vertu de la politique révisée, le service de repas ne sera plus fourni lorsque le panneau de ceinture de sécurité est allumé, a indiqué la compagnie aérienne.

Le personnel de cabine continuera également à sécuriser tous les objets et équipements en vrac en cas de mauvaises conditions météorologiques et continuera de conseiller aux passagers de regagner leur siège et d’attacher leur ceinture de sécurité.

« Les pilotes et le personnel de cabine sont conscients des dangers associés aux turbulences. Ils sont également formés pour assister les clients et assurer la sécurité de la cabine tout au long du vol », a déclaré un porte-parole de SIA.

« SIA continuera de revoir nos processus car la sécurité de nos passagers et de notre équipage est de la plus haute importance. »

SIA a également évité de survoler la région du Myanmar où les turbulences se sont produites lors d’un voyage entre Londres et Singapour, survolant plutôt la baie du Bengale, selon les données d’itinéraire du site de suivi des vols Flightradar24.

Lors de l’incident de mardi, des passagers ont été projetés contre le plafond de l’avion et des effets personnels et de la nourriture ont été projetés dans la cabine.

Quarante-six passagers et deux membres d’équipage, dont des citoyens du Royaume-Uni, d’Australie, de Malaisie et des Philippines, étaient soignés à l’hôpital de Bangkok jeudi soir.

Adinun Kittiratanapaibool, directeur de l’hôpital Samitivej Srinakarin de Bangkok, a déclaré aux journalistes que plus de 20 d’entre eux étaient en soins intensifs avec des blessures à la moelle épinière, au cerveau et au crâne.