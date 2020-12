Singapore Airlines est devenue le premier grand transporteur à introduire un certificat numérique utilisé pour vérifier les résultats du test Covid-19 d’un passager et son statut vaccinal, dans ce que la société a décrit comme la nouvelle norme pour les voyages.

Il a annoncé mercredi qu’il avait commencé les premiers essais mondiaux d’un « Processus de vérification de l’état de santé » développé par un grand lobby des compagnies aériennes, l’Association du transport aérien international (IATA). L’application, connue sous le nom de Travel Pass, est utilisée sur les vols opérés par Singapore Airlines depuis Jakarta ou Kuala Lumpur vers Singapour. La société a déclaré qu’elle pourrait étendre le programme à d’autres villes si les essais réussissent. Il prévoit également d’intégrer le certificat dans son application mobile SingaporeAir dans les mois à venir.

Lire la suite La vaccination obligatoire contre Covid pour les voyages « tuerait » le secteur, affirme le chef d’un grand lobby du tourisme

Les passagers voyageant sur les itinéraires sélectionnés devront passer leurs tests Covid-19 dans des cliniques désignées à Jakarta et Kuala Lumpur, où ils pourront recevoir un certificat de santé numérique ou papier avec un code QR, a expliqué la compagnie aérienne dans un communiqué de presse. Les documents seront vérifiés par le personnel d’enregistrement de l’aéroport et par l’autorité d’immigration de Singapour.

La compagnie aérienne a déclaré que les tests et les vaccinations Covid-19 seraient « Une partie intégrante » des voyages aériens et que les certificats étaient un moyen idéal «Valider les informations d’identification de santé d’un passager.» La société a salué le nouvel identifiant comme un moyen d’utiliser les technologies numériques pour créer un «Expérience plus fluide» pour les clients au milieu « La nouvelle norme. »

Margaret Tan, responsable de la sûreté aérienne de l’Autorité de l’aviation civile de Singapour (CAAS), a applaudi le déploiement et a exprimé l’espoir que « Autres pays et compagnies aériennes » adopterait un système similaire afin de garantir aux passagers «Les informations de santé nécessaires pour protéger la santé publique.»

L’IATA a annoncé le mois dernier qu’elle travaillait sur Travel Pass dans le but de rouvrir les voyages internationaux. Plusieurs compagnies aériennes ont déjà observé la technologie, y compris Qantas Airways, qui a déclaré qu’elle prévoyait de rendre la preuve de la vaccination Covid-19 obligatoire pour tous les passagers internationaux voyageant à destination et en provenance de l’Australie. Le PDG de la société, Alan Joyce, a également émis l’hypothèse que les passeports médicaux numériques deviendraient une exigence dans le monde entier.

Cependant, il y a eu des avertissements au sein de l’industrie que rendre la preuve de vaccination obligatoire pourrait être désastreux pour le secteur des voyages déjà en difficulté. Gloria Guevara, responsable du World Travel and Tourism Council, a récemment fait valoir que seul un résultat de test négatif devrait être requis pour voler, car les vaccins ne sont pas encore largement disponibles et les groupes à haut risque qui reçoivent le vaccin sont moins susceptibles de voyager.

