Sing Tao, le plus grand journal en langue chinoise du Canada, met fin à l’édition imprimée

Le plus grand journal de langue chinoise du Canada cessera de publier son édition imprimée le mois prochain après plus de quatre décennies d’activité.

L’édition imprimée du Sing Tao Daily, qui publie à Toronto, Vancouver et Calgary, se terminera le 28 août, mettant 83 personnes au chômage.

Dans un communiqué, Sing Tao Media Group, qui est détenu conjointement par Sing Tao News Corp., basé à Hong Kong, et Torstar Corp., a déclaré qu’il se concentrerait sur le fait d’être “la principale plateforme chinoise de médias numériques d’actualités, d’information et de divertissement”.

Le PDG Calvin Wong affirme que les lecteurs, y compris les personnes âgées, sont de plus en plus à l’aise pour obtenir leurs nouvelles par voie numérique, une tendance qui a été accélérée par la pandémie de COVID-19, qui a vu les gens passer plus de temps à la maison.

“Nous avons constaté en fait que parmi le groupe de personnes âgées, environ la moitié d’entre elles maîtrisent déjà très bien l’utilisation d’un smartphone et d’une tablette”, a-t-il déclaré. “Donc, dans ce sens, je ne pense pas que nous perdrons ce genre d’audience.”

La société continuera de publier ses magazines, eliteGen et Canadian City Post, avec une publication hebdomadaire sur le style de vie traditionnel chinois ajoutée au mélange.

Sing Tao basculera vers un modèle numérique, entraînant la suppression de 83 emplois. (Groupe de médias Sing Tao)

Carleen Finch, présidente de la section locale 87-M d’Unifor, le syndicat représentant 43 des 83 travailleurs de Sing Tao licenciés, a déclaré que les membres du personnel étaient “complètement pris au dépourvu” par cette décision.

“Je pense que pour eux, c’était un énorme choc culturel”, a-t-elle déclaré. “Je pense que beaucoup d’entre eux pensaient que cela finirait par arriver, mais ils n’avaient jamais pensé que cela arriverait aussi tôt.”

Finch craint que la fin de l’édition imprimée ne laisse certains lecteurs derrière.

“Je me rends compte que l’entreprise semble penser que la jeune génération utilise son téléphone, mais je pense qu’il y a encore une très grande génération qui aime avoir cette sensation tactile d’un journal et veut savoir ce qui se passe dans leurs communautés locales. ,” dit-elle.

Finch dit que la fermeture de l’édition imprimée survient pendant une période difficile pour les médias.

Le projet de loi C-18, qui obligerait les géants de la technologie comme Facebook et Google à payer pour la réutilisation des nouvelles produites par les organes de presse professionnels canadiens, est au point mort.

Lorsqu’il a annoncé le projet de loi C-18, le gouvernement fédéral a déclaré que la législation garantirait aux Canadiens l’accès à des informations factuelles de qualité à une époque de désinformation croissante et de méfiance du public.

“Nous devons le faire alors que les Canadiens commencent à soutenir le journalisme et les médias locaux et s’assurer que nous continuons à faire entendre nos voix”, a déclaré Finch.