Sing Over Me : le chanteur abandonne l’homosexualité

Le chanteur et compositeur chrétien Dennis Jernigan fait de la musique depuis des décennies.

Charlene Aaron de CBN News a parlé avec Jernigan du projet et du débat sur le mariage homosexuel. Cliquez sur la pièce pour la regarder.

Les chansons de Jernigan telles que « Nobody Fills My Heart Like Jesus » et « You Are My All in All » ont été largement chantées par le corps du Christ depuis le début des années 1990.

Mais ce pour quoi Jernigan est le plus connu, c’est son absence d’homosexualité.

Son histoire a maintenant fait l’objet d’un documentaire intitulé «Chante sur moi« .