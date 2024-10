Sinfonia Verde Accueil / Studio Saxe

Avec l’aimable autorisation du Studio Saxe

Description textuelle fournie par les architectes. Dans les profondeurs de la péninsule d’Osa, un arbre géant est tombé au sol. Pour la première fois, la lumière du soleil a pénétré la canopée dense, révélant un rare aperçu du ciel bleu au-dessus. La clairière naturelle ainsi créée a permis à deux chercheurs de construire leur maison hors réseau, entourés dans toutes les directions par les vibrations de la nature. Concept – La forêt tropicale est un environnement complexe à plusieurs niveaux, où la densité et l’obscurité peuvent être désorientantes. Une ouverture dans le feuillage offre un moment de clarté, révélant les hauteurs imposantes des arbres. Cette expérience panoramique a inspiré le design de la maison, qui prend la forme d’un disque avec un oculus en son centre. À sa périphérie, la maison fait interface avec la forêt, tandis que son noyau constitue un sanctuaire contre la nature sauvage. Depuis cette plateforme surélevée, les résidents sont immergés dans les sons et les rythmes de la nature, qui évoluent tout au long de la journée comme une symphonie.

Plan

Design – Notre intention de conception était de mettre en valeur différentes perspectives de l’environnement. Bien que la maison soit de plain-pied, le terrain qui l’entoure descend fortement. Un côté s’aligne avec le sol forestier, tandis que l’autre est surélevé au-dessus du sol. Le sentier périphérique emmène les visiteurs depuis les racines couvertes de mousse jusqu’à la cime des arbres, où les aras écarlates se nourrissent parmi les branches. La maison comprend deux chambres, un salon et une cuisine combinés, ainsi qu’une bibliothèque-laboratoire, entrecoupées de terrasses extérieures ombragées permettant d’observer la faune. Avec des jaguars et des singes hurleurs à proximité, la cour centrale offre un espace calme au milieu d’un écosystème sauvage. Une vaste structure de toit protège la maison de la pluie et du soleil intenses de la région. La forme hyperbolique dirige l’eau de pluie vers les côtés, où elle se déverse dans les ruisseaux naturels. Les écrans à lattes permettent à l’air frais et aux bruits de la forêt de pénétrer dans la maison, tandis que le plafond en bois rayonne du centre vers l’extérieur.

Section 1

Durabilité – Construire à proximité du parc national Corcovado, qui héberge environ 3 % de la biodiversité de la planète, exigeait une approche sensible et réactive. La maison a été réduite à une empreinte minimale pour éviter d’enlever la végétation autour de la clairière. Il a été élevé sur des pilotis avec des semelles étroites pour éviter toute perturbation des eaux souterraines et permettre aux animaux et aux systèmes racinaires de traverser en contrebas. Dans une région caractérisée par une chaleur et une humidité extrêmes, notre objectif était de créer un environnement de vie confortable sans refroidissement mécanique. Ceci a été réalisé en surélevant la maison du sol et en incluant des ouvertures à persiennes pour encourager la ventilation passive. Le toit isolé blanc aide à garder la maison plus fraîche en réfléchissant la lumière du soleil et en réduisant l’absorption de chaleur. La maison est entièrement autosuffisante, produisant de l’électricité grâce à un générateur photovoltaïque et une turbine hydroélectrique située dans un ruisseau voisin, qui fournit également de l’eau potable. Un éclairage économe en énergie et des matériaux issus de sources responsables, tels que le teck et le liège, réduisent encore davantage l’impact environnemental. Les résidents contribuent à la préservation de la région en surveillant la faune, en propageant des espèces de plantes indigènes et en menant des initiatives visant à restaurer les récifs coralliens à proximité.

Construction – Construire dans un endroit éloigné et difficile nécessite une planification et une adaptation minutieuses. Dans une zone sismique, caractérisée par de fortes précipitations, des écarts de température considérables, du sel dans l’air et une faune sauvage menaçante, il était crucial de travailler avec un entrepreneur local qui connaissait ces réalités et avait l’ingéniosité nécessaire pour les surmonter. Sans électricité ni raccordement à l’eau sur la propriété, et seulement un étroit sentier piétonnier pour y accéder, toutes les ressources ont dû être transportées par camion à travers les rivières et les montagnes, puis transportées jusqu’au site. Les éléments préfabriqués en acier ont été préparés à l’avance, livrés pendant la saison sèche et assemblés à la main. La forme dynamique du toit a été créée avec une grille tissée de poutres à pente unique, puis recouverte de panneaux de fibrociment et d’une membrane durable pour résister aux environnements difficiles. Après la construction, le site a été replanté avec de la végétation indigène, qui finira par envelopper la maison et l’absorber dans l’environnement naturel.