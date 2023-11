Sinema pourrait briser l’emprise de Tuberville sur les promotions militaires. Bon sang

Le sénateur de l’Arizona Mark Kelly, ancien pilote de la Marine, vétéran du combat et astronaute, a été parmi les critiques les plus sévères du sénateur républicain Tommy Tuberville pour avoir retardé ce qui représente aujourd’hui plus de 450 promotions militaires de haut niveau.

Tuberville désapprouve une politique du Pentagone qui prévoit des frais de déplacement pour les avortements lorsque le traitement n’est pas disponible dans un État où un militaire est stationné.

À de nombreuses reprises, Kelly a publiquement critiqué Tuberville.

Il a donné des interviews à la télévision. Il a écrit des articles d’opinion, comme celui qu’il a écrit pour Fox News, dans lequel Kelly a déclaré : « Tuberville traite nos militaires et leurs familles comme des pions politiques… Cela laisse les postes les plus critiques vacants ou occupés par du personnel intérimaire effectuant plusieurs tâches à la fois sans l’expérience et l’autorité nécessaires.

Lorsque Tuberville, qui n’a jamais servi dans l’armée, a déclaré lors d’une audition au Sénat qu’« il n’y a personne de plus militaire ici que moi », Kelly s’est déchaînée.

Il a déclaré : « Pour autant que je sache, nous sommes au moins quatre, peut-être plus, à avoir servi dans l’armée américaine. Dans certains cas, depuis des décennies, et au moins trois anciens combattants. Donc Je fais une grande exception à ce que le sénateur Tuberville avait à dire. Et je l’ai déjà entendu le dire auparavant et cela n’a tout simplement aucun sens.

Entrez Sinema, le courtier en compromis

Les critiques de Kelly sont sincères et plaisent certainement aux démocrates, mais sans le soutien des républicains, les démocrates comme Kelly n’ont pas les voix nécessaires pour arrêter Tuberville.

Entrez le sénateur Kyrsten Sinema.

La semaine dernière, il a été rapporté qu’une résolution avait été proposée pour modifier temporairement le processus du Sénat et résoudre le problème de Tuberville.

Il y a tellement de candidats militaires en attente de confirmation que les confirmer un par un prendrait des mois. La proposition permettrait aux candidats d’être voté sur tout d’un coup. Mais cela nécessite le soutien de tous les démocrates et indépendants et d’au moins neuf républicains.

La proposition est l’œuvre du sénateur démocrate Jack Reed du Rhode Island, de Richard Blumenthal du Connecticut et de Sinema, désormais indépendants.

Le sénateur républicain Joni Ernst a cependant déclaré à Politico le plan était une « idée originale » de Sinema pour trouver une voie à suivre sans faire exploser les règles du Sénat.

Arrêter Tuberville prend les deux côtés

Sinema s’en tient à sa philosophie consistant à ne pas mettre fin à la règle de l’obstruction systématique du Sénat, que les démocrates ne lui pardonneront jamais, car elle a fait échouer les tentatives visant à protéger le droit à l’avortement et le droit de vote.

S’il y avait 100 sénateurs comme elle, nous serions un meilleur pays, car chaque décision législative comporterait des éléments de compromis. Cependant, n’avoir qu’un seul sénateur comme Sinema signifie que les républicains peuvent étouffer tout ce que les démocrates proposent et faire des compromis uniquement lorsque cela correspond à leurs objectifs.

Sinema pourrait être en baisse dans les sondages :Ne la compte pas encore

La résolution de Sinema de briser l’emprise de Tuberville sur l’état de préparation militaire de notre pays montre que Tuberville montre des signes d’une volonté de trouver une solution. Rien ne garantit que cela se produira, ce qui pourrait conduire à un vote sur la résolution.

Sinema a déclaré à Politico : « Si nous devons le faire, quelle est la chose la moins perturbatrice que nous puissions faire ? »

Le problème n’est pas nécessairement Sinema

Dans les coulisses, son projet gagnerait du soutien, notamment de la part de Kelly.

Parlant récemment de Tuberville, Kelly a déclaré : « S’il continue de refuser, c’est tout simplement trop dangereux d’attendre pour qu’il fasse ce qu’il faut. Il est proposé que le Sénat apporte un changement temporaire qui nous permettra de voter sur la majorité de ces candidats en même temps. Il est conçu pour faire passer notre sécurité nationale avant tout en abordant les circonstances dangereuses dans lesquelles ces prises ont placé nos militaires… »

Je comprends pourquoi les démocrates de l’Arizona veulent remplacer Sinema par un adepte plus fiable du dogme du parti, comme le représentant Ruben Gallego. Et pourquoi elle n’obtiendra pas beaucoup de crédit si son plan sort de l’impasse créée par Tuberville.

Cela pourrait même amener certains à la condamner, encore une fois, pour ne pas vouloir outrepasser les règles du Sénat.

Mais il est important de reconnaître que le problème fondamental n’est pas que Sinema est telle qu’elle est.

C’est qu’il n’y a pas assez de membres du Congrès comme elle.

