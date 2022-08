Sinema donne son signe de tête et son influence au grand projet de loi des démocrates

WASHINGTON (AP) – Le sénateur Joe Manchin a scellé l’accord relançant le grand projet de loi sur l’économie, les soins de santé et le climat du président Joe Biden. Mais c’est un autre sénateur démocrate, Kyrsten Sinema de l’Arizona, qui a intentionnellement, discrètement et délibérément façonné le produit final.

Les démocrates ont avancé vendredi sur un paquet estimé à 730 milliards de dollars qui, à bien des égards, reflète les priorités et le travail de Sinema plus que les autres personnalités politiques qui ont joué un rôle clé dans la réalisation du programme de politique intérieure de Biden.

C’est Sinema qui a rejeté très tôt le plan de Biden visant à augmenter le taux d’imposition des sociétés de 21% à 28%, alors qu’elle rompait avec l’objectif principal du parti d’annuler l’allégement fiscal que les républicains de l’ère Trump avaient accordé aux entreprises américaines.

Sinema a également réduit le plan à long terme de son parti pour permettre à Medicare de négocier des prix de médicaments plus bas avec les sociétés pharmaceutiques afin de réduire les coûts globaux pour le gouvernement et les consommateurs. Elle a limité les médicaments qui peuvent être négociés.

Son insistance sur les dispositions relatives au changement climatique a forcé l’État houiller Manchin à rester à la table pour accepter quelque 369 milliards de dollars d’investissements dans les énergies renouvelables et des allégements fiscaux. Elle injecte également plus d’argent pour lutter contre les sécheresses occidentales.

Et c’est Sinema qui, dans un dernier coup, a donné sa bénédiction à l’accord en extrayant une demande ultime – elle a forcé les démocrates à abandonner les plans visant à combler une échappatoire fiscale qui profite aux riches gestionnaires de fonds spéculatifs et aux personnes à revenu élevé, longtemps une priorité du parti. Au lieu de cela, la facture finale maintiendra le taux d’imposition à 20 % au lieu de le porter au taux typique de 37 %.

“Kyrsten Sinema s’est révélée être une législatrice très efficace”, a déclaré le sénateur Mark Warner, D-Va., qui a longuement négocié avec son collègue au cours de la dernière année, notamment sur l’échappatoire fiscale.

Dans un Sénat à 50-50 où chaque vote compte, Sinema, souvent impénétrable et politiquement indéfinissable, utilise le sien de manière puissante. Sa négociation aux plus hauts niveaux de pouvoir – elle semble avoir un accès égal à Biden, au chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et même au chef républicain du Sénat Mitch McConnell – a exaspéré certains, séduit d’autres et ne laisse aucun doute sur le fait qu’elle est une nouvelle figure politique puissante.

Alors que d’autres législateurs se hérissent de l’influence qu’un seul sénateur peut exercer au Congrès, où chaque membre représente des milliers, voire des millions d’électeurs, le signe d’approbation de Sinema jeudi soir était le dernier obstacle dont les démocrates avaient besoin pour faire avancer la loi sur la réduction de l’inflation. Une dernière série de votes exténuants sur le paquet devrait commencer ce week-end.

“Nous n’avions pas le choix”, a déclaré Schumer aux journalistes vendredi au Capitole.

Obtenir ce que vous voulez au Congrès ne va pas sans coûts politiques, et Sinema accumule un solde dû.

Les progressistes sont indignés par son comportement, qu’ils considèrent comme au-delà des normes de fabrication de saucisses pendant le processus législatif et à la limite d’un repositionnement troublant des priorités du parti sur une voie plus centriste, sinon conservatrice.

Le représentant progressiste Ruben Gallego envisage ouvertement de défier Sinema lors de la primaire de 2024 en Arizona, et un groupe de dépenses indépendant, Change for Arizona 2024, a déclaré qu’il soutiendrait les organisations de base déterminées à la vaincre lors d’une primaire démocrate.

“Le nouveau projet de loi de réconciliation réduira le coût des médicaments sur ordonnance”, a écrit Gallego sur Twitter le week-end dernier. “@SenatorSinema le retarde pour essayer de protéger les gestionnaires de fonds spéculatifs ultra riches afin qu’ils puissent payer moins d’impôts.”

En fait, à gauche et à droite, les commentateurs ont fustigé son dernier acte – sauver les allégements fiscaux pour les riches. Certains ont souligné des sommités législatives passées – feu le sénateur Robert Byrd, par exemple, a utilisé son influence pour laisser son nom sur les routes, les bâtiments et les institutions civiques à travers les collines de Virginie-Occidentale. Ils se moquent de Sinema établissant son héritage de cette manière.

“Étonnant”, a écrit le conservateur Hugh Hewitt sur Twitter. « @SenatorSinema aurait pu exiger tout ce qu’elle voulait – tout ce qui dépensait de l’argent ou modifiait les impôts – et avec cet effet de levier pour l’Arizona, elle a choisi… de protéger l’exonération des intérêts de portage pour les investisseurs. … Pas la frontière. Pas le pays. Une réduction d’impôt. Ouah.”

L’ancien secrétaire au Travail démocrate de l’ère Clinton, Robert Reich, a écrit : « L’échappatoire du “carried interest” pour les fonds spéculatifs milliardaires et les partenaires de capital-investissement est désormais exclue de la loi sur la réduction de l’inflation, avec l’aimable autorisation de Kyrsten Sinema.

“Elle est en place en 2024. Privilégiez-la et sortez-la du Sénat.”

Mais Sinema ne s’est jamais beaucoup souciée de ce que les autres disent d’elle, depuis le moment où elle a mis les pieds au Sénat, enfreignant les règles avec ses choix de mode fantaisistes et sa volonté d’atteindre les républicains de l’autre côté de l’allée – les rejoignant littéralement parfois dans le privé Vestiaire GOP du Sénat.

La sénatrice de l’Arizona cherche à imiter la carrière non conformiste de John McCain, en s’appuyant sur son discours d’adieu pour son premier discours au Sénat et en essayant d’adopter son style renégat aux côtés du sien – une comparaison qui attire l’attention sur sa portée et sa portée.

Pourtant, au cours de son court séjour au Sénat, Sinema s’est révélée être une étude sérieuse qui comprend les subtilités de la législation et une négociatrice acharnée qui ne bronche pas. Elle a joué un rôle déterminant dans une législation historique, y compris le projet de loi bipartite sur les infrastructures que Biden a promulgué l’été dernier.

“Il n’y a pas eu de groupe bipartisan dont elle n’ait pas fait partie”, a déclaré Warner.

En fin de compte, le paquet final est plus mince que ce que Biden avait initialement envisagé avec sa noble initiative Build Back Better, mais reste une entreprise monumentale et un serre-livre pour une session législative étonnamment productive quoique désordonnée.

Le projet de loi ferait des gains en matière de soins de santé pour de nombreux Américains, en plafonnant les frais de pharmacie pour les personnes âgées à 2 000 $ de leur poche et en fournissant des subventions pour aider des millions de personnes qui achètent une assurance maladie sur le marché privé. Il comprend ce que l’administration Biden appelle le plus gros investissement jamais réalisé dans le changement climatique, avec de l’argent pour les énergies renouvelables et des remises aux consommateurs pour les voitures électriques neuves et d’occasion. Il serait principalement financé par des impôts plus élevés sur les sociétés, avec quelque 300 milliards de dollars consacrés à la réduction du déficit.

Concernant les dispositions climatiques, une priorité pour les démocrates, Sinema a peut-être joué un rôle dans le maintien des dispositions radicales du projet de loi, alors que Manchin était moins enclin à le faire.

Les dirigeants écologistes, qui participent aux discussions sur le projet de loi depuis l’année dernière, ont déclaré que Sinema avait contribué à façonner le projet de loi depuis le début. Elle a été particulièrement utile l’année dernière lorsqu’elle a clairement indiqué qu’elle soutenait les dispositions relatives au climat et à l’énergie, et son engagement envers les questions climatiques est resté inébranlable, ont déclaré les écologistes.

Elle a mis l’accent sur sa propre priorité, l’argent pour aider les États occidentaux à faire face aux sécheresses, dans l’effort final.

Jamal Raad, directeur exécutif d’Evergreen Action, un groupe environnemental qui a fait pression pour le projet de loi sur le climat, a déclaré : « La sénatrice Sinema avait besoin d’argent pour lutter contre la sécheresse afin d’aider ses électeurs à éviter les pires effets du changement climatique. Si c’est ce qu’il fallait pour gagner son soutien, tant mieux pour elle.

Chez lui, en Arizona, des alliés commerciaux qui ont joué un rôle crucial dans les efforts de Sinema pour se forger une image indépendante ont applaudi sa volonté de résister à la pression du parti concernant les augmentations d’impôts.

La Chambre de commerce et d’industrie de l’Arizona et l’Association nationale des fabricants ont diffusé des publicités contre l’accord, bien qu’elles n’aient pas ciblé Sinema par son nom, et lui ont plié l’oreille lors d’un appel téléphonique cette semaine.

Les rédacteurs de l’Associated Press Matthew Daly à Washington et JJ Cooper à Phoenix ont contribué à cet article.

Lisa Mascaro, Associated Press