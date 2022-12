Sinema ajoute de l’intrigue et de la fureur démocratique à la course au Sénat de l’Arizona en 2024

Lorsqu’elle a rejeté de manière théâtrale un vote du Sénat en mars 2021 pour augmenter le salaire minimum à 15 dollars de l’heure, ce fut la goutte d’eau pour la base de son parti. Lorsqu’elle a sauté des votes pour participer à des triathlons Ironman ou a passé des semaines en tant que stagiaire dans un domaine viticole du comté de Sonoma, cela n’a servi qu’à cimenter sa réputation parmi les progressistes qu’elle s’était retirée des préoccupations des Arizonans de la classe ouvrière.

À l’automne 2021, des militants de LUCHA, l’un des groupes qui ont travaillé pour élire Mme Sinema, l’ont confrontée à l’Arizona State University. Des militants ont suivi Mme Sinema dans une salle de bain et lui ont demandé d’expliquer pourquoi elle n’avait pas fait plus pour faire avancer la voie vers la citoyenneté pour environ huit millions d’immigrants sans papiers. Les manifestants ont déclaré qu’ils avaient pris des mesures drastiques uniquement parce que Mme Sinema n’avait pas tenu de réunions publiques ni répondu aux appels des électeurs. Les manifestants l’ont également poursuivie dans les aéroports et l’ont suivie dans un événement de collecte de fonds à prix élevé dans un complexe haut de gamme.

“Nous ne sommes pas surpris qu’elle se centre à nouveau”, a déclaré Alejandra Gomez, directrice exécutive de LUCHA. “C’est un autre acte malheureux et égoïste. C’est encore une autre trahison – il y a eu une multitude de trahisons, mais c’est l’un des ultimes, parce que les électeurs l’ont élue démocrate, et elle a tourné le dos à ces électeurs.

Mais certains des alliés de Mme Sinema affirment qu’elle a toujours été claire sur le fait d’avoir une séquence indépendante.

“J’adore le fait qu’elle va être encore plus libre maintenant de faire ce qu’il faut”, a déclaré Tammy Caputi, membre du conseil municipal de Scottsdale qui est elle-même une indépendante politique, ajoutant que Mme Sinema craignait depuis longtemps d’être “carcanisée par des partisans”. politique.”

Elle a poursuivi: “J’espère que la décision de Kyrsten de devenir indépendante incitera d’autres personnes à réfléchir longuement et sérieusement au fait d’être trop attaché à un parti.”

Mais pour de nombreux Arizonans et les collègues sénateurs de Mme Sinema, la grande question est de savoir si elle se représentera ou non en 2024, ce qu’elle a négligé de clarifier dans son annonce vidéo, un article d’opinion dans The Arizona Republic ou des interviews dans les médias. rendu public vendredi matin. Parce qu’elle garde un cercle politique serré de conseillers et parle peu aux médias, il y a longtemps eu beaucoup plus de spéculations que d’explications sur ses motivations.