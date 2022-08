Sinema accepte un accord sur le climat et la fiscalité, ouvrant la voie aux votes

Cela a rapproché les démocrates de la promulgation du paquet et de la récupération des éléments clés de leur programme national, en commençant par une série de votes ce week-end. Cela s’est produit un peu plus d’une semaine après que M. Manchin et le sénateur Chuck Schumer de New York, le chef de la majorité, ont stupéfié leurs collègues avec un accord prévoyant d’inclure des centaines de milliards de dollars pour des programmes climatiques et énergétiques et des augmentations d’impôts dans la législation, en plus de une proposition visant à réduire le prix des médicaments sur ordonnance et à étendre les subventions de l’assurance maladie.

La mesure a besoin du soutien unanime des démocrates pour avancer au Sénat 50-50, de sorte que le parti ne peut pas se permettre une seule défection.

M. Schumer a confirmé la nouvelle dans un communiqué selon lequel il était parvenu à un accord “qui, je pense, recevra le soutien de l’ensemble de la conférence démocrate du Sénat”. Il a déclaré que la législation révisée serait publiée samedi.

“L’accord préserve les principales composantes de la Loi sur la réduction de l’inflation, y compris la réduction des coûts des médicaments sur ordonnance, la lutte contre le changement climatique, la suppression des échappatoires fiscales exploitées par les grandes entreprises et les riches et la réduction du déficit », a-t-il déclaré. L’accord «nous rapprochera de la promulgation de cette législation historique».

Alan Rappeport reportage contribué.