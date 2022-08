Sinema a fait en sorte que Schumer a réduit l’échappatoire aux intérêts portés par le projet de loi de réconciliation

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré vendredi que les démocrates n’avaient “pas d’autre choix” que de supprimer une disposition fiscale clé de leur principal projet de loi sur les dépenses afin d’obtenir le soutien du sénateur Kyrsten Sinema.

Sinema, une démocrate centriste de l’Arizona, avait refusé son soutien à la loi sur la réduction de l’inflation, le projet de loi radical qui comprend une grande partie du programme fiscal, climatique et de soins de santé de l’administration Biden. Les démocrates du Sénat ont besoin de son soutien pour faire adopter le projet de loi par le Sénat sur un vote de ligne de parti en utilisant le processus de réconciliation budgétaire – qui nécessite un vote à la majorité simple au Sénat divisé 50-50 par parti.

Sinema a annoncé jeudi soir qu’elle soutiendrait effectivement la législation, suite à un accord “pour supprimer la disposition fiscale sur les intérêts reportés”.

Elle faisait référence à l’inclusion dans le projet de loi d’un libellé qui réduirait la soi-disant échappatoire à l’intérêt porté, une caractéristique du code des impôts que les deux Républicains et les démocrates – dont l’ancien président Donald Trump – ont tenté de fermer.

L’intérêt différé fait référence à la rémunération que les gestionnaires de fonds spéculatifs et les dirigeants de capital-investissement reçoivent des gains d’investissement de leurs entreprises. Après trois ans, cet argent est imposé à un taux de plus-value à long terme de 20 %, au lieu d’un taux de plus-value à court terme, qui plafonne à 37 %.

La loi sur la réduction de l’inflation visait à réduire cette échappatoire en étendant le taux d’imposition à court terme à cinq ans. La disposition du projet de loi devait rapporter 14 milliards de dollars sur une période de 10 ans.

“J’ai fait pression pour que ce soit dans ce projet de loi”, a déclaré Schumer, DN.Y., à propos de la proposition visant à réduire l’échappatoire.

Mais “la sénatrice Sinema a dit qu’elle ne voterait pas pour le projet de loi, qu’elle ne bougerait même pas à moins que nous ne le supprimions”, a-t-il déclaré. “Nous n’avions donc pas le choix.”

Sinema a souligné jeudi soir qu’après l’adoption du projet de loi de réconciliation, “j’ai hâte de travailler avec [Sen. Mark Warner, D-Va.] pour promulguer des réformes fiscales sur les intérêts portés, protégeant les investissements dans l’économie américaine et encourageant une croissance continue tout en supprimant les échappatoires les plus flagrantes dont certains abusent pour éviter de payer des impôts.”

Une porte-parole de Sinema a défendu le dossier du sénateur lorsque CNBC l’a interrogée vendredi sur les remarques de Schumer et sa position sur l’intérêt porté.

Sinema “a été claire et cohérente depuis plus d’un an sur le fait qu’elle ne soutiendra que les réformes fiscales et les options de revenus qui soutiennent la croissance économique et la compétitivité de l’Arizona”, a déclaré la porte-parole. “À une époque d’inflation record, de hausse des taux d’intérêt et de ralentissement de la croissance économique, décourager les investissements dans les entreprises de l’Arizona nuirait à l’économie de l’Arizona et à sa capacité à créer des emplois.”

Schumer a déclaré qu’un autre élément fiscal de la loi sur la réduction de l’inflation avait été retiré afin de garantir l’accord avec Sinema. Celle-ci découlait d’une proposition visant à imposer une Impôt minimum de remplacement de 15 % sur les sociétés destiné aux sociétés riches accusées de contourner leurs obligations fiscales. Il était prévu de lever 313 milliards de dollars, soit plus de 40% des revenus du projet de loi.

Bien que cette partie du projet de loi ait été modifiée, “il reste 258 milliards de dollars, donc la grande majorité reste”, a déclaré Schumer.

Et bien que la disposition sur les intérêts reportés ait été annulée, Schumer a déclaré que les démocrates avaient ajouté une taxe d’accise sur les rachats d’actions qui rapporterait 74 milliards de dollars. Il a déclaré que plusieurs législateurs avec lesquels il s’était entretenu étaient “enthousiasmés” par cette mise à jour.

“Je déteste les rachats d’actions. Je pense que c’est l’une des choses les plus égoïstes que font les entreprises américaines”, a déclaré Schumer. “Je voudrais les abolir.”