Sinema a dépensé plus de 200 000 $ de l’argent des contribuables en jets privés : rapport

Le sénateur Kyrsten Sinema applaudit lors du discours sur l'état de l'Union du président Joe Biden lors d'une réunion conjointe du Congrès à la Chambre du Capitole des États-Unis le 7 février 2023, à Washington, DC. Gagnez McNamee/Getty Images

La sénatrice indépendante Kyrsten Sinema a dépensé plus de 200 000 dollars de l’argent des contribuables en voyages en jet privé.

Ce n’est pas illégal pour elle de le faire ; les sénateurs reçoivent environ 4 millions de dollars chaque année pour leur fonction.

Elle a également dépensé des milliers de dollars en argent de campagne en voyages et en hébergement dans les endroits où elle a concouru.

La sénatrice indépendante Kyrsten Sinema a dépensé plus de 200 000 dollars du budget de son bureau du Congrès en voyages en jet privé, selon un nouveau rapport de La bête quotidienne.

En additionnant le montant d’argent que Sinema a dépensé en vols charters tel que publié dans le semestriel “Rapport du secrétaire du Sénat,” La publication révèle qu’elle a payé aux agences de voyages environ 210 000 $ depuis 2020, un an après avoir commencé son mandat au Congrès.

En tant que membre du Sénat, via le Compte officiel des dépenses de personnel et de bureau des sénateurs, Sinema reçoit environ 4 millions de dollars par exercice financier pour payer son personnel, se déplacer vers et depuis son domicile en Arizona, les fournitures et toutes autres dépenses de travail.

Comme l’a noté le Daily Beast, les sénateurs ont très peu de restrictions quant à l’attribution de leur indemnité de fonction annuelle ; Il n’y a rien d’illégal à ce que Sinema dépense plus que son salaire annuel en voyages en jet privé au cours des quatre dernières années.

Néanmoins, les dépenses de Sinema en vols charters ne sont pas la première fois qu’elle évite de payer personnellement des frais de voyage luxueux. En mai 2023, La bête quotidienne a déclaré qu’elle avait dépensé des sommes importantes en argent de campagne en vols et en hébergement dans les régions du pays où elle a participé à divers marathons et triathlons sans répercussion.

Le raisonnement de Sinema pour utiliser des vols privés est peut-être d’éviter de perdre du temps, comme le notait le rapport original, mais une autre raison est tout aussi possible : la sécurité personnelle.

En 2021, alors qu’elle s’opposait au plan « Build Back Better » du président Joe Biden, des manifestants ont tendu une embuscade à la sénatrice dans les toilettes de l’Arizona State University, où elle donne des cours sur les politiques sociales et publiques.

De plus, elle a passé plus de 560 000 $ sur la sécurité personnelle en utilisant les fonds de campagne pendant son mandat, plus que ce que la grande majorité des membres du Congrès y consacrent.

En dehors de ses fonctions au Congrès, Sinema fait actuellement campagne pour un second mandat, même si elle se présente cette fois en tant qu’indépendante plutôt que sur la liste démocrate. En novembre, elle affrontera probablement l’ancien candidat républicain au poste de gouverneur Kari Lake et le représentant démocrate Ruben Gallego.

Les représentants du bureau de Sinema n’ont pas répondu à la demande de commentaires de Business Insider.