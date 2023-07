Sinead O’Connor a envoyé des SMS « chargés de désespoir, de désespoir et de chagrin » à Bob Geldof dans les semaines précédant sa mort, a déclaré le leader des Boomtown Rats à une foule de festivaliers.

Il a dédié la performance du groupe à Cavan Calling en Irlande à O’Connor, qui est décédée chez elle dans le sud-est de Londres la semaine dernièreâgé de 56 ans.

Image:

Sinead O Connor est devenue célèbre avec sa chanson de 1990, Nothing Compares 2 U



En tant que collègue chanteur irlandais, Geldof, 71 ans, a déclaré qu’il avait grandi avec sa famille et qu’il vivait juste « en bas de la route » d’elle.

Il a dit à la foule : « Plusieurs, plusieurs fois Sinéad était emplie d’une terrible solitude et d’un terrible désespoir. C’était une très bonne amie à moi. Nous parlons jusqu’à il y a quelques semaines.

« Certains des textes étaient chargés de désespoir, de désespoir et de chagrin et certains étaient d’une joie extatique. Et elle était comme ça. »

Mieux connue pour sa chanson de 1990, Nothing Compares 2 UO’Connor était connue pour ses opinions franches sur des sujets tels que la religion, la guerre et le féminisme.

Elle a tristement déchiré une photo du pape Jean-Paul II sur Saturday Night Live en 1992 pour protester contre les abus dans l’Église catholique.

Geldof a déclaré: « Elle a déchiré la photo du pape parce qu’elle m’a vu déchirer une photo de John Travolta sur Top Of The Pops.

« C’était un peu plus extrême que de déchirer la f ****** disco – déchirer le Vatican est une toute autre chose – mais plus correct en fait, j’aurais dû le faire. »

Avant le concert irlandais, Geldof a déclaré à Aine Duffy, pour Irish Web TV, que le groupe était « très triste » après la mort d’O’Connor et jouerait certains de leurs plus anciens morceaux car O’Connor avait été un « grand fan des Rats ». « , assistant à de nombreux concerts du groupe en tant que jeune fille.

Il a déclaré: « Sinead vivait en bas de la route de moi et Gary, le guitariste du groupe décédé il y a environ six ou sept mois, nous sommes littéralement en bas de la route.

« Donc, nous avons connu cette fille la plus grande partie de sa vie, vraiment. Elle était une grande fan des Rats… donc, pour être honnête avec vous, c’est pourquoi nous faisons des trucs très précoces et nous lui dédions ce concert, c’est la seule chose que nous puissions faire en tant que musiciens.

« Nous étions amis depuis le début. Elle a été signée sur le même petit label avec lequel nous avons été signés, par le même gars, avait le même manager et des trucs comme ça, donc il y a une grande connexion là-bas. »

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre permission pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour voir ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner à Backstage partout où vous obtenez vos podcasts

O’Connor a commencé à jouer dans les rues de Dublin en utilisant une guitare que lui avait donnée une religieuse et a sorti son premier album The Lion and the Cobra en 1987. Son dernier album – I’m Not Bossy, I’m The Boss – est sorti en 2014.

En 2021, O’Connor a annulé un certain nombre de concerts après avoir annoncé qu’elle entrait dans un programme d’un an pour les traumatismes et la toxicomanie.

L’année suivante son fils de 17 ans, Shane s’est suicidé.

Geldof, qui est aux yeux du public depuis la formation de The Boomtown Rats au milieu des années 70, a également connu une tragédie dans sa vie, avec la mort de son ex-femme Paula Yates d’une overdose d’héroïne en 2000, reprise 14 ans plus tard par le décès de sa fille de 25 ans, Peaches.