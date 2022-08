Sindhu, Srikanth remportent les premiers matchs en simple ; Hima en demi-finale du 200 m, Manju Bala se qualifie au lancer du marteau

Les athlètes indiens ont pris un bon départ lors de la septième journée de compétitions aux Jeux du Commonwealth de 2002 ici avec le double médaillé olympique PV Sindhu et l’ancien n ° 1 mondial Kidambi Srikanth prenant d’assaut le tour suivant en simple féminin et masculin respectivement tandis que la piste et les athlètes de terrain Manju Bala (lancer du marteau) et la sprinteuse Hima Das (200 m féminin) se hissent à l’étape suivante dans leurs disciplines respectives.

Dans la soirée, les sauteurs en longueur Murali Sreeshankar et Muhammed Anees Yahiya s’aligneront pour la finale, dans l’espoir d’ajouter à la médaille de bronze que Tejaswin Shankar a remportée au saut en hauteur mercredi.

A LIRE AUSSI | Mises à jour en direct du CWG 2022, jour 7

Sreeshankar, qui a un record personnel de 8,36 m, a dominé le groupe A au tour de qualification, avec un bond de 8,05 tandis que Muhammed Anees était huit avec un effort de 7,88 m.

Jeudi, Sindhu a pris d’assaut le tour suivant avec une victoire complète 2-0 contre Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq des Maldives lors d’un match en huitièmes de finale dans le hall 5 du National Exhibition Centre (NEC) ici.

Sindhu, la tête de série ici qui a déjà aidé l’Inde à remporter l’argent dans la compétition par équipe mixte, n’a pas transpiré en battant son adversaire de 23 ans des Maldives 21-4, 21-11.

Sindhu espère ajouter une médaille d’or à l’argent qu’elle a remporté en simple féminin aux Jeux du Commonwealth de Gold Coast en 2018.

Srikanth, qui a également remporté une médaille d’argent en simple masculin en 2018, a commencé sa campagne dans les épreuves individuelles avec une victoire écrasante de 21-9, 21-9 contre l’Ougandais Daniel Wanagaliya lors d’un match de deuxième tour. Srikanth a eu un laissez-passer au premier tour et affrontera ensuite le vainqueur du match entre D. Abeywickrama du Sri Lanka et Cassar S. de Malte qui se jouera plus tard dans la soirée.

Pendant ce temps, au stade Alexander, l’ancienne médaillée des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Hima Das, a dominé la 1re manche du 200 m féminin en 23,42 secondes et s’est qualifiée pour les demi-finales. Dans l’ensemble, Hima s’est classé huitième dans la liste des 24 joueurs dominés par le Nigérian Favor Ofili en 22,71 tandis que la légende jamaïcaine du sprint Elaine Thompson-Herah, quintuple médaillée olympique en relais 100 m, 200 m et 4 × 100 depuis Rio 2016, s’est qualifiée pour le demi-finale en 22.80.

Au lancer du marteau féminin, la femme forte indienne Manju Bala a lancé le marteau à 59,68 mètres pour se qualifier pour la finale qui se tiendra le 6 août. .

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici