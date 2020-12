Avec les qualifications olympiques à l’esprit, la Badminton Association of India (BAI) a annoncé une solide équipe de huit membres pour participer aux trois tournois qui auront lieu en janvier de l’année prochaine à Bangkok, en Thaïlande. L’équipe, composée des navettes olympiques PV Sindhu, Saina Nehwal, B Sai Praneeth, Kidambi Srikanth, Satwiksairaj Rankireddy, Chirag Shetty, Ashwini Ponnappa et N Sikki Reddy, commencera sa campagne avec Yonex Thailand Open du 12 au 17 janvier 2021. suivi de Toyota Thailand Open (19-24 janvier) et des prestigieuses finales HSBC BWF World Tour qui sont reportées du 27 au 31 janvier.

Après le coronavirus une épidémie a perturbé le monde sportif entraînant l’annulation ou le report d’un certain nombre de tournois, ce sera la première fois que les meilleurs joueurs indiens, à l’exception de Srikanth, figureront pour la première fois dans un tournoi international Covid-19 temps de pandémie. L’ancien n ° 1 mondial, Srikanth avait fait un retour en jouant à l’Open du Danemark en octobre.

« Nous sommes très heureux de voir le badminton enfin revenir sur le terrain. Cela nous donne l’espoir que les tournois pourront éventuellement revenir régulièrement. La plupart de nos joueurs n’ont pas joué de tournois au cours des 7-8 derniers mois. se sont entraînés au mieux de leurs capacités au camp. Le but d’envoyer une équipe pleine de forces dans ces tournois afin que les joueurs puissent obtenir la pratique de tournoi indispensable avant les qualifications olympiques », a déclaré le secrétaire général de la BAI, Ajay Singhania.

L’équipe sera également accompagnée par les entraîneurs étrangers en simple Agus Dwi Santoso et Park Tae Sang et l’entraîneur de double Dwi Kristiawan aux côtés du personnel de soutien composé de Kiran Challagundla, Johnson, Evangelina Baddam et M Srikanth.

Sindhu, qui travaille actuellement sur sa forme physique et ses compétences en Angleterre, sera de retour en Inde avant que l’équipe ne parte pour Bangkok pour les tournois.

Il y a quelques jours, le ministère des Sports a approuvé la demande de Sindhu de faire accompagner son physio et son entraîneur physique lors des tournois.

« Les services de son physiothérapeute et de son entraîneur pour ces trois tournois ont été sanctionnés pour un coût approximatif de Rs. 8,25 lakhs », lit-on dans un communiqué de la Sports Authority of India (SAI).

Elle a joué pour la dernière fois en compétition aux championnats de toute l’Angleterre en mars de cette année avant le Covid-19 la pandémie a mis un terme au sport.

En septembre, le champion du monde en titre s’était retiré du Danemark Open. Après cela, elle avait accepté de jouer dans la Uber Cup, qui a finalement été reportée.

Ce serait le premier match de Satwik après s’être remis de coronavirus , qu’il a attrapé en août.