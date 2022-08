Sindhu a remis un tirage délicat; Lakshya, Srikanth, Prannoy placés dans la même mi-temps

New Delhi: Après une campagne réussie aux Jeux du Commonwealth récemment conclus, les joueurs indiens de badminton, dont PV Sindhu et Lakshya Sen, auront à cœur de poursuivre leur course exceptionnelle aux Championnats du monde BWF 2022 qui débuteront à Tokyo à partir du 22 août.

La numéro 7 mondiale Sindhu, qui a remporté sa première médaille d’or en simple au CWG 2022 à Birmingham, visera son deuxième titre mondial, après avoir remporté l’épreuve en 2019.

Cependant, ce sera une tâche difficile pour le double médaillé olympique, qui pourrait rencontrer Wang Zhi Yi de Chine, le champion d’Asie en titre, et An Se Young de Corée, classé n ° 3 au classement mondial de badminton, avant même les demi-finales.

Sindhu a obtenu un laissez-passer au premier tour et affrontera potentiellement Wang Zhi Yi au troisième tour. An Se Young reste un adversaire possible pour les quarts de finale si les têtes de série se déroulent.

Pendant ce temps, l’ancienne numéro 1 mondiale Saina Nehwal reviendra sur le terrain après avoir raté le CWG. La médaillée de bronze des Jeux olympiques de Londres, actuellement classée 28e, rencontrera Cheung Ngan Yi de Jong Kong lors de son premier match et pourrait rencontrer la n ° 6 mondiale Nozomi Okuhara du Japon dès le deuxième tour.

Malvika Bansod est la troisième Indienne du tableau du simple féminin et entame sa campagne contre la 21e mondiale danoise Line Christophersen.

Chez les hommes, les Indiens Kidambi Srikanth (13e au classement), Lakshya Sen (10e) et HS Prannoy (18e) sont dans la même moitié du tableau, et un seul d’entre eux peut accéder aux demi-finales.

L’accent sera mis sur Lakshya, qui a remporté la médaille d’or du simple masculin à Birmingham cette semaine. Il a également obtenu un laissez-passer au premier tour pour les championnats du monde de Tokyo.

Srikanth et Lakshya ont remporté respectivement les médailles d’argent et de bronze lors de la dernière édition des championnats du monde en Espagne. Le No 5 mondial Lee Zii Jia de Malaisie et le No 2 mondial Kento Momota du Japon seront les principales menaces pour les hommes indiens.

B Sai Praneeth fait également partie de la tournée mais a une première mission difficile contre Chou Tien Chen du Taipei chinois, l’actuel numéro 4 mondial à sa manière, selon un rapport d’olympics.com.

Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty, médaillés d’or de Birmingham 2022, mèneront la charge indienne en double masculin. Les paires indiennes Manu Attri/B Sumeeth Reddy, Krishna Prasad Garaga/ Vishnuvardhan Goud Panjala et MR Arjun/Dhruv Kapila sont également dans la mêlée.

D’autre part, Treesa Jolly/Gayatri Gopichand et Ashwini Ponnappa/N Sikki Reddy seront les meilleurs espoirs de l’Inde en double féminin, où Pooja Dandu/Sanjana Santosh et Ashwini Bhat K/ Shikha Gautam chercheront également à impressionner.

La section double mixte verra deux paires indiennes, Ishaan Bhatnagar/Tanisha Crasto et Venkat Gaurav Prasad/Juhi Dewangan, en action. Au total, 27 navetteurs au total feront partie du contingent indien au Japon.

Les navetteurs indiens ont assuré 12 podiums aux championnats du monde de badminton, mais la médaille d’or de Sindhu en simple féminin en 2019 reste la seule médaille d’or du lot.

