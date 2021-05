S’incliner devant l’inévitable: Man City a couronné champion de Premier League pour la troisième fois en quatre saisons alors que ses rivaux Utd perdent face à Leicester

L’équipe City de Pep Guardiola était presque assurée d’un troisième titre en quatre saisons, avec seuls ses rivaux de Crosstown, United, capables de les rattraper et seulement dans le cas improbable où ils pourraient corriger un déficit de 10 points lors de leurs matches restants.

En l’occurrence, United n’a pas réussi à gagner son match en main contre ses rivaux alors que l’équipe très changée d’Ole Gunnar Solskjaer s’est rendue à Leicester à Old Trafford mardi soir.

Le résultat signifie que City a une avance inattaquable de 10 points en haut du tableau avec trois matchs à jouer, alors qu’un cinquième titre de Premier League se dirige vers l’Etihad et que le club scelle un septième triomphe anglais de premier plan de son histoire.

City aurait pu remporter le titre eux-mêmes s’ils n’étaient pas tombés dans une défaite 2-1 à domicile face à la résurgence de Chelsea dimanche, bien qu’à la fin ils l’aient fait sans botter le ballon alors que leurs voisins avaient été battus par Leicester, qui poursuivait le top quatre.

Les Foxes ont pris les devants à Old Trafford grâce à un but miracle à la 10e minute de l’adolescent Luke Thomas, avant que United ne riposte cinq minutes plus tard grâce à leur propre merveille, Mason Greenwood.

Une tête tonitruante en deuxième mi-temps du défenseur turc Caglar Soyuncu a remporté la victoire des hommes de Brendan Rodgers contre une équipe United qui avait vu le manager Solskjaer effectuer 10 changements de personnel au milieu d’une liste de matches encombrée qui les voit revenir au combat à Old Trafford contre Liverpool en seulement 48 heures.

Alors qu’ils n’auront en aucun cas aimé offrir le titre à City, United s’est simplement incliné devant l’inévitable et est bien installé à la deuxième place du tableau, avec le football de la Ligue des champions assuré et une finale de la Ligue Europa avec Villarreal à espérer. plus tard dans le mois.

Pour City, un début de saison lent a cédé la place à une procession pour le titre pour les hommes de Guardiola, qui étaient clairement la meilleure équipe d’Angleterre de loin et ont repris le titre qu’ils avaient perdu contre Liverpool la dernière fois.

Avec le titre de Premier League et la Coupe de la Ligue déjà dans le sac, City disputera sa toute première finale de Ligue des champions contre Chelsea le 29 mai.

Après la confirmation du titre, les éloges ont afflué pour Guardiola et son équipe, qui ont produit une campagne construite sur des bases défensives solides et un jeu avant envoûtant qui a continué à changer les perceptions sur la façon dont le jeu moderne est joué.

Pour Guardiola, 50 ans, le titre était le dernier ajout à son parcours personnel remarquable en tant que manager de son temps à Barcelone, au Bayern Munich et maintenant à City.

« Cela a été une saison et un titre de Premier League pas comme les autres, » dit le directeur de la ville.

«C’était la plus difficile. Nous nous souviendrons toujours de cette saison pour la façon dont nous avons gagné.

« Je suis tellement fier d’être le manager ici et de ce groupe de joueurs. »

Les critiques de City souligneront inévitablement leur immense soutien financier, financé par leurs propriétaires d’Abu Dhabi et avec une équipe parmi les plus chères du football mondial.

Alors que les fans de la moitié bleue de Manchester seront également ravis d’avoir récupéré le droit de se vanter au niveau national, il ne fait aucun doute qu’un premier triomphe en Ligue des champions est une démangeaison que les propriétaires veulent désespérément gratter, tout comme Guardiola, qui a remporté ce titre pour la dernière fois 10. il y a des années avec Barcelone.

Pendant ce temps, le patron de United, Solskjaer, a félicité City et a parlé de ce que son équipe devait faire pour combler l’écart.

« Si vous voulez relever le défi avec eux, nous devons renforcer notre équipe, » dit le Norvégien.

« Félicitations à eux. Ils ont eu une saison fantastique. Je suis très content de mes garçons qui ont atteint les 10 derniers jours avec une équipe de Manchester City devant nous et qui sont salués comme les meilleurs d’Europe.

« Nous voulons passer à l’étape suivante et il se peut que nous ayons besoin de quelques autres pour renforcer l’équipe. »