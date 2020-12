Malgré une augmentation extraordinaire de tous les crimes, en particulier des infractions violentes, le conseil municipal de Minneapolis a voté à l’unanimité pour couper quelque 8 millions de dollars au service de police déjà défaillant de la ville.

Assailli par les manifestations et les appels à la défondation de la police, le conseil municipal a accédé au moins partiellement aux revendications des militants et redirigera plutôt le financement vers des initiatives de prévention de la violence et des services de santé mentale.

Cependant, les statistiques de la criminalité brossent un tableau sombre en attendant les travailleurs sociaux et de santé mentale qui seront bientôt appelés à combler la brèche laissée par la police municipale assiégée.

Il y a eu quelque 532 victimes par balle dans la ville cette année, jeudi dernier – plus du double du chiffre au même moment en 2019 – tandis que les détournements de voiture ont grimpé de 331% à 375 jusqu’à présent cette année.

Le nombre total de crimes violents a dépassé 5100, soit plus de 1000 par rapport à la même période en 2019.

Pendant ce temps, quelque 160 policiers formés ont démissionné ou ont pris congé à la suite d’une tempête de protestations tout au long de l’été après la mort de George Floyd en garde à vue à Minneapolis PD le 25 mai, ce qui a provoqué des manifestations dans le monde entier, quelle que soit la pandémie de coronavirus.

«Nous partageons tous une vénération profonde et constante pour le rôle que joue notre gouvernement local au service des habitants de notre ville», Le maire Jacob Frey a parlé des coupes budgétaires.

«Et aujourd’hui, il y a de bonnes raisons d’être optimiste quant à l’avenir à Minneapolis», a-t-il ajouté, apparemment inconscient de la flambée des taux de criminalité dans la ville.

Cependant, le conseil a fait volte-face sur une proposition précédente de réduire le plafond des forces de police de la ville de 888 à 750 à partir de 2022, ce que le maire a décrit comme « irresponsable. »

Le membre du conseil municipal Steve Fletcher, co-auteur de la proposition de réduction du budget, a déclaré que la nouvelle motion visant à réduire de 8 millions de dollars le budget du ministère «Représente un compromis, et aussi un grand pas en avant vers un avenir de sécurité publique plus compatissant et plus efficace.»

Pendant ce temps, le chef de la police Medaria Arradondo a informé le conseil que le service de police aurait besoin de plus d’heures supplémentaires pour contrer la marée montante de crimes violents dans la ville, en plus de gérer les manifestations censées accompagner le procès des agents impliqués dans la mort de Floyd, qui est devrait commencer en mars.

Les nouvelles coupures compliqueront la réduction actuelle de 14 millions de dollars du budget du service de police de Minneapolis en raison des mesures d’austérité à la suite de la pandémie de coronavirus.

Le service de police a déjà été affaibli par la mauvaise conduite de ses agents qui a conduit à la mort de Floyd, aggravée par une série de départs à la retraite, un moral médiocre et un état de stress post-traumatique signalé parmi les agents impliqués dans des opérations de contrôle des foules au cours de l’été.

