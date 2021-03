Écoutez, écoutez! Beyoncé a pris son trône légitime dans l’histoire de la musique.

Queen Bey est maintenant l’artiste féminine la plus gagnante et la chanteuse la plus gagnante (homme ou femme), en 63 ans d’histoire des Grammy Awards. Elle est a remporté 28 trophées, dont les victoires de dimanche pour le meilleur clip de « Brown Skin Girl » et la meilleure performance de rap pour elle« Savage » collaboration avec Megan Thee Stallion. Elle est entrée dans la série avec neuf nominations, plus que quiconque cette année.

«En tant qu’artiste, je crois que mon travail, et tous nos emplois, reflètent le temps. Cela a été une période difficile», a-t-elle déclaré dans son discours de remerciement. «Je voulais donc élever, encourager, célébrer toutes les belles reines et rois noirs qui continuent de m’inspirer et d’inspirer le monde entier.

«C’est tellement bouleversant», a-t-elle poursuivi.

La carrière musicale de Beyoncé aux Grammy Awards a duré plus de 20 ans. Son nouveau titre la place parmi les rangs d’artistes tels que le chef d’orchestre de musique classique Sir Georg Solti, qui a remporté 31 trophées Grammy et le producteur emblématique Quincy Jones, qui détient également 28 trophées. Elle a dépassé la précédente chanteuse de bluegrass détentrice du record féminin Alison Krauss, qui détient 27 prix.

La fille de 9 ans de Beyoncé, Blue Ivy Carter, a ajouté à la soirée historique, devenant la deuxième plus jeune artiste à remporter un Grammy pour sa collaboration sur «Brown Skin Girl».

Bien que Beyoncé n’ait même pas besoin de deux noms pour être reconnue, elle a de nombreux noms et identités qui la mènent à la gloire des Grammy. En tant que jeune superstar du groupe féminin Destiny’s Child, elle a remporté des prix pour «Say My Name» et «Survivor». Elle a été l’électrique Sasha Fierce, son alter ego, chantant la chanson de l’année « Single Ladies (Put a Ring on It) ». Elle a incarné le légendaire Etta James dans le film « Cadillac Records », décrochant sa meilleure performance R&B traditionnelle pour « At Last ».

Elle est l’activiste et l’historienne qui raconte les histoires des Noirs à travers son clip vidéo et son album visuel primés «Formation» «Lemonade». Elle est la moitié de M. et Mme Carter, habitant le Louvre, qui ont exposé leur histoire d’amour avec l’album «Everything is Love», et le réalisateur / producteur / star de «Homecoming». La fusion de toutes ces choses fait d’elle la légende emblématique des Grammy Awards d’aujourd’hui.

Le nouveau titre record de Beyoncé n’est pas son premier: elle est l’artiste féminine la plus nominée de l’histoire des Grammy, avec 79 nominations en tout.

