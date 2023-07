Sinclair rate un penalty alors que le Canada égale le Nigeria lors du premier match de la Coupe du monde féminine

La campagne du Canada pour la Coupe du monde féminine de la FIFA a connu un début difficile alors que les championnes olympiques se sont contentées d’un match nul sans but avec le Nigeria vendredi.

Les Canadiennes ont eu une belle chance d’aller de l’avant dans le match.

Mais le penalty de la capitaine Christine Sinclair a été sauvé à la 50e minute.

Les Nigérians, classés au 40e rang, se sont appuyés sur une défense physique et ont cherché à contre-attaquer alors que les Canadiens, classés au septième rang, l’ont attaqué tôt.

Mais les Super Falcons se sont installés au fur et à mesure que la première mi-temps avançait et ont commencé à poser des questions au Canada.

Ce n’était pas exactement le beau jeu, mais il y avait des moments dramatiques. Pas plus qu’au début de la seconde mi-temps.

Sinclair a demandé un penalty à la 47e minute lorsqu’elle a été coupée par Francisca Ordega dans la surface et est tombée.

Il n’y a pas eu d’appel au départ, mais l’arbitre finlandaise Lina Lehtovaara a finalement pointé le point de penalty après un examen vidéo.

Sinclair s’est avancé et a visé le corner, seulement pour voir le gardien nigérian Chiamaka Nnadozie effectuer un superbe arrêt à une main et éloigner le ballon d’un Sinclair pressé.

C’était une bonne tentative de penalty, mais un meilleur arrêt. Nnadozie, qui joue en France pour le Paris FC, a levé les poings.

Sinclair, au sol après avoir tenté sans succès de prendre une deuxième bouchée à la pomme après l’arrêt, avait l’air désespéré.

Le but en carrière 191 devra attendre le capitaine du Canada.

Jessie Fleming, tireuse de pénalité du Canada, était sur le banc — jugée pas assez en forme pour commencer.

Sinclair est sorti à la 71e minute, laissant la place à sa compatriote vétéran Sophie Schmidt.

Il y a eu des moments anxieux aux deux extrémités dans le dernier quart du match avec les deux équipes à la recherche du but décisif.

Un arrêt acrobatique à une jambe du gardien canadien Kailen Sheridan à la 80e minute a été accompagné d’un drapeau de hors-jeu pour annuler le jeu.

Huit minutes tendues de temps additionnel ont suivi qui ont vu la milieu de terrain nigériane Deborah Abiodun, après examen vidéo, expulsée pour un tacle méchant sur Ashley Lawrence.

Les Canadiennes quittent Melbourne lundi pour Perth, à quelque 2 720 kilomètres à l’ouest, pour affronter la 22e Irlande le 26 juillet.

Les Irlandais ont perdu 1-0 contre l’Australie, n ° 10, à Sydney jeudi.

Le Canada rencontre ensuite l’Australie le 31 juillet à Melbourne.

Terminer deuxième du groupe B signifierait une date probable en huitièmes de finale avec l’Angleterre, quatrième au classement, championne d’Europe en titre.

Il faisait en partie ensoleillé et 11 degrés Celsius au coup d’envoi (12 h 30 heure locale vendredi et 22 h 30 HE jeudi au Canada) au Melbourne Rectangular Stadium, autrement connu sous le nom de AAMI Park.

Abritant le Melbourne Storm de la Rugby League, les Melbourne Rebels du rugby à XV et le Melbourne Victory et le Melbourne Heart du football, le stade se trouve en face du complexe de tennis de l’Open d’Australie et du terrain de cricket de Melbourne.

Le stade n’était pas plein, mais la foule annoncée de 21 410 personnes était enthousiaste, la majorité semblant encourager les Nigérians.

Le match mettait en vedette les deux joueurs les plus âgés du tournoi avec Sinclair (40 ans 39 jours) et le Nigérian Onome Ebi (40 ans 74 jours), tous deux à leur sixième Coupe du monde.

Ebi a débuté sur le banc.

C’était la casquette n ° 324 pour Sinclair, le meilleur buteur de tous les temps au monde.

C’était également le 22e départ de la Coupe du monde pour le skipper talismanique – seules les Américaines à la retraite Kristine Lilly (29 ans) et Joy Fawcett (23 ans) ont plus de départs en tournoi.

Deanne Rose, qui a couru contre la montre pour faire partie de l’alignement du Canada après une longue absence en raison d’une blessure au tendon d’Achille, a fait partie du 11 de départ, ce qui a porté un total de 1 040 caps dans le match.

Nichelle Prince, qui avait également été écartée d’une blessure au tendon d’Achille, était sur le banc.

Jordyn Huitema a dirigé l’attaque canadienne.

Les Canadiens ont dominé la possession dès le début, les Nigérians se contentant de s’allonger et de défendre, souvent avec des tacles longs.

Les Super Falcons ne faisaient aucun prisonnier bien que le Canadien Quinn, qui porte un nom, ait reçu un avertissement sévère pour avoir fauché l’attaquant vedette nigérian Asisat Oshoala, qui joue pour Barcelone.

Sinclair a envoyé un tir haut à la neuvième minute de l’extérieur de la surface de réparation.

Alors que la pression canadienne se poursuivait, ce n’était qu’une question de temps avant que des fissures n’apparaissent dans la défense africaine.

Mais c’est le Nigeria qui a eu la première vraie chance de marquer, à la 23e minute, alors que Sheridan a dû effectuer un arrêt en plongeon sur un tir bas d’Ifeoma Onumonu alors que les Canadiens étaient pris de court à l’arrière.

C’était le seul tir cadré pour l’une ou l’autre équipe en première mi-temps.

La tête de Huitema est passée à côté à la 29e.

La défense canadienne en déroute

Cinq minutes plus tard, la sonnette d’alarme a sonné lorsque Sheridan a glissé en essayant de dégager un ballon avant qu’un attaquant nigérian ne l’atteigne.

L’arrière centrale Vanessa Gilles, avec une talonnade désespérée, puis l’arrière Ashley Lawrence ont dû dégager le ballon avec le but grand ouvert et la défense canadienne en déroute.

Et les Nigérians ont commencé à se manifester.

L’entraîneur du Canada, Bev Priestman, a fait appel à Cloe Lacasse pour que Rose ouvre la deuxième mi-temps.

Une autre attaquante, Evelyne Viens, a suivi à la 64e minute et a eu une fissure au but peu de temps après, pour ensuite envoyer son tir à bout portant directement sur la gardienne.

Prince a été envoyé à la 83e minute.

Le Canada est entré dans le match avec une fiche de 2-1-2 contre le Nigéria, enregistrant une victoire de 2-0 et une égalité de 2-2 lorsqu’ils se sont affrontés lors de deux matchs en avril 2022 en Colombie-Britannique.

Le Nigeria avait l’avantage lors de deux rencontres précédentes à la Coupe du monde, faisant match nul 3-3 en 1995 et gagnant 1-0 en 2011 lorsque les Canadiens ont terminé derniers.

Les Canadiennes sont entrées dans le match avec une fiche de 8-14-5 au tournoi, comparativement à 4-19-3 pour le Nigeria.

Le meilleur résultat du Canada à la Coupe du monde a été quatrième en 2003.

Les Canadiens, qui en sont à leur neuvième voyage dans la vitrine du soccer, ont perdu contre la Suède en huitièmes de finale il y a quatre ans en France.

Le Nigeria s’est qualifié pour les neuf éditions de la Coupe du monde, ne disputant le premier tour que deux fois (perdant contre le Brésil en quarts de finale en 1999 et l’Allemagne en huitièmes de finale en 2019.)

Les Super Falcons sont 11 fois vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations féminine, mais ont terminé quatrièmes la dernière fois en 2022.

La composition de l’équipe africaine comprend des équipes de clubs de Chine, d’Angleterre, de France, du Portugal, de Russie, d’Espagne, de Suède, de Turquie et des États-Unis ainsi que du Nigeria.

