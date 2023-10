Christine Sinclair, la meilleure buteuse internationale de tous les temps, a annoncé sa retraite de l’équipe nationale féminine du Canada, mais a déclaré qu’elle prévoyait toujours de jouer pour Portland Thorns dans la Ligue nationale de soccer féminin (NWSL) la saison prochaine.

L’illustre carrière internationale de l’homme de 40 ans comprend 190 buts pour le Canada en 327 matchs, une médaille d’or olympique et six participations à la Coupe du monde.

« Honnêtement, vous ne pouvez pas jouer éternellement », a déclaré Sinclair à Reuters. « Et cela semble être le bon moment pour le faire. »

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

L’attaquante, l’une des athlètes les plus reconnaissables du Canada, a déclaré que son incroyable parcours avec l’équipe nationale se terminerait par deux matchs d’adieu au cours de la fenêtre internationale de la FIFA, du 27 novembre au 5 décembre.

« Canada Soccer travaille à annoncer davantage de matchs, qui seront rendus publics la semaine prochaine », a déclaré Sinclair, la joueuse active la plus capée. « Vu la façon dont le calendrier s’aligne, ce sera une belle façon de le terminer. »

Le départ de Sinclair signifie qu’elle ne participera pas à une quatrième participation olympique l’année prochaine à Paris.

« Après Tokyo, je savais que je ne voulais pas jouer à Paris », a déclaré Sinclair. « Et puis j’ai voulu donner une autre chance à la Coupe du Monde [this year] juste avec le manque de réussite de notre équipe en Coupe du Monde en général. Donc, je savais que cela se terminerait simplement en fonction de ce que je voulais faire en termes de calendrier. »

Christine Sinclair prend sa retraite de l’équipe nationale du Canada après avoir marqué plus de buts lors des matches internationaux seniors que quiconque. Elsa – FIFA/FIFA via Getty Images

La Coupe du monde canadienne s’est terminée en phase de groupes avec une défaite 4-0 contre l’Australie, pays hôte, et Sinclair a déclaré qu’elle ne voulait pas que sa carrière internationale se termine ainsi.

« C’était donc important de faire partie du groupe qui essayait de se qualifier pour Paris, juste pour sortir sur une note un peu meilleure que la Coupe du Monde », a-t-elle déclaré.

Sinclair a aidé le Canada à décrocher une place aux Jeux olympiques de Paris avec une victoire le 26 septembre contre la Jamaïque à Toronto.

« Et puis ce qui a commencé à m’apparaître, c’est l’excitation d’avoir une intersaison et les fenêtres de la FIFA comme une pause, et de pouvoir passer plus de temps avec ma famille et partir en vacances et des choses comme ça », a-t-elle ajouté. « Honnêtement, je n’ai pas pu faire ça depuis que je suis à l’université. »

– Lawson : L’héritage de Sinclair va bien au-delà de ses objectifs pour le Canada

Sinclair a battu le record international de tous les temps de l’attaquant américain Abby Wambach de 184 buts lors d’un match de qualification olympique de 2020 contre Saint-Kitts-et-Nevis. Les Canadiens ont ensuite remporté leur premier titre olympique à Tokyo, battant la Suède en tirs de barrage en finale. Le Portugais Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur masculin avec 127 buts.

Sinclair serait devenue le premier joueur, femme ou homme, à marquer lors de six Coupes du monde avec un but lors du tournoi de cette année en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais n’a pas réussi à augmenter son total.

Sinclair a fait ses débuts pour le Canada – et a marqué son premier but international – à l’âge de 16 ans lors de la Coupe de l’Algarve 2000.

Elle a reçu le prix spécial de la FIFA pour une carrière exceptionnelle en 2021, possède deux médailles de bronze olympiques en 2012, lorsqu’elle a remporté le Soulier d’or, et en 2016, et est 14 fois joueuse canadienne de l’année.

En dehors du terrain, elle a été intronisée à l’Allée des célébrités canadiennes en 2013 et nommée Officier de l’Ordre du Canada en 2017.

Sinclair, habituellement réservé, est devenu un leader vocal dans la récente lutte de l’équipe canadienne pour l’égalité de salaire et de traitement.

Sinclair fait partie de l’équipe canadienne pour deux matchs amicaux contre le Brésil le 28 octobre à Montréal et trois jours plus tard à Halifax. Les billets pour le match au Wanderers Grounds d’Halifax, qui peut accueillir 6 400 spectateurs, se sont vendus en 20 minutes.