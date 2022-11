Sinbad réapprend à marcher 2 ans après un AVC : “Je n’arrêterai pas de me battre jusqu’à ce que je puisse traverser la scène”

La famille de Sinbad, né David Adkins, partage une mise à jour sur le rétablissement du comédien après avoir subi un accident vasculaire cérébral il y a deux ans.

Sa famille s’est rendue sur Instagram lundi pour partager une image de Sinbad, 66 ans, réapprenant à marcher après avoir subi un accident vasculaire cérébral ischémique qui l’a maintenu à l’hôpital pendant neuf mois.

“Sinbad apprécie tout l’amour et le soutien que vous lui avez témoignés au cours des deux dernières années”, commençait la légende. “Beaucoup d’entre vous ont demandé des mises à jour et s’il y a quelque chose dont Sinbad a besoin ou ce que vous pouvez faire pour aider. En conséquence, la famille a créé un site où vous pouvez vous tenir au courant de ses progrès et également fournir une avenue pour ceux qui souhaitent donner.

“Restez funky, restez bénis”, concluait la légende.

LE COMÉDIEN SINBAD SUBIT UN AVC, DIT LA FAMILLE

Le site Web de récupération de Sinbad a déclaré qu’un caillot de sang avait voyagé de son cœur à son cerveau il y a deux ans, ce qui avait déclenché l’accident vasculaire cérébral. Après une intervention chirurgicale immédiate, le “pronostic était très prometteur”.

Le lendemain, un autre caillot de sang s’est formé, qui faisait la moitié de la taille du premier, et une autre intervention a été nécessaire. “Cela lui a pris un peu plus que la première opération”, indique le site Web.

Une craniotomie a été nécessaire après que le cerveau de Sinbad ait commencé à gonfler et que les médecins aient découvert un saignement cérébral. Il a ensuite été transféré aux soins intensifs, où il a été plongé dans un coma artificiel et placé sous ventilateur.

“Nos cœurs ont été dévastés”, indique le communiqué sur le site. “Le chemin de la guérison est devenu flou et extrêmement difficile à parcourir pour la famille.

“Il faudrait des semaines avant qu’il ouvre les yeux, parle ou montre des signes de mobilité de base. Il ne fallut pas longtemps avant que nous réalisions qu’il ne pouvait pas bouger son côté gauche ou simplement tenir sa tête droite. Plus le temps passait, plus la famille a appris tout ce qui avait été perdu.”

Après avoir été retiré du ventilateur après plusieurs mois, Sinbad a commencé une kinésithérapie intense en mai 2021. Le comédien était également en ergothérapie et en orthophonie.

“C’est là que Sinbad a commencé à faire des progrès considérables vers la guérison”, a expliqué la famille, notant qu’il était rentré de l’hôpital en juillet 2021.

“Il continue de recevoir une thérapie, se battant pour chaque centimètre carré. Ses progrès sont tout simplement remarquables”, indique le site Web. “Des membres qu’on disait “morts” reprennent vie, et il prend les mesures nécessaires pour réapprendre à marcher. Selon ses propres mots, “Je n’ai pas fini. Je n’arrêterai pas de me battre jusqu’à ce que je puisse à nouveau traverser la scène”. .’ Et nous non plus.”

La famille a noté que l’assurance ne couvrait pas tous les frais médicaux de Sinbad et a fourni aux fans un moyen de faire un don avec tous les bénéfices allant à Adkins Trust pour l’aider avec ses factures médicales.

Le site Web s’est terminé par une déclaration de Sinbad.

“Remerciez Dieu pour tout ce qu’il vous a donné, même si ce n’est pas tout ce que vous avez demandé. Remerciez Dieu pour la famille et embrassez ceux que vous aimez pendant que vous êtes encore avec eux. Nous avons besoin les uns des autres pour traverser ce voyage. Je ne peux pas J’attends de vous revoir tous bientôt. Comme toujours, restez funky, restez en prière”, a-t-il conclu.