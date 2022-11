Sinbad apprend à marcher deux ans après un AVC : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





vive le vent d’hiver étoile Sinbad (né David Adkins), 66 ans, a subi un accident vasculaire cérébral le 25 octobre 2020, et sa famille s’est rendue sur les réseaux sociaux pour informer ses fans de son état de santé actuel. “Sinbad apprécie tout l’amour et le soutien que vous lui avez témoignés au cours des deux dernières années. Beaucoup d’entre vous ont demandé des mises à jour et s’il y a quelque chose dont Sinbad a besoin ou ce que vous pouvez faire pour aider », lit la photo de la star utilisant un déambulateur. “En conséquence, la famille a créé un site où vous pouvez vous tenir au courant de ses progrès et également offrir une avenue à ceux qui souhaitent donner.” La légende comprenait également une citation du comédien lui-même qui disait: “Restez funky, restez bénis.”

On a dit à Sinbad que certains de ses membres étaient “morts”, mais la famille était heureuse d’annoncer que certains de ces membres “reprenaient vie”. Il réapprend actuellement à marcher et se bat pour se rétablir. “Je n’ai pas fini. Je n’arrêterai pas de me battre jusqu’à ce que je puisse à nouveau traverser la scène », a déclaré l’homme de 66 ans via le site Web.

Suite à la publication Instagram et à la publication Twitter de sa famille, de nombreux fans de Sinbad se sont rendus dans la section des commentaires pour lui souhaiter bonne chance, y compris un message de l’actrice L’été cri, 53. “Envoi d’amour et de force gargantuesques”, a-t-elle écrit avec un emoji au cœur rouge. Une autre star pour envoyer de l’amour était Gabrielle Union, 50 ans, qui a commenté une série d’émojis au cœur rouge. “Merci de nous avoir mis à jour ! Priant pour son RÉCUPÉRATION COMPLÈTE et vient de faire un don !”, Un admirateur a ajouté, tandis qu’un autre a écrit : “Nous vous aimons OG !!!! Aucune arme formée contre vous ne prospérera !!!”

Le site Web de la famille, intitulé “The Journey Forward”, décrit en détail la crise de santé de Sinbad survenue il y a deux ans. “Le 25 octobre 2020, Sinbad a subi un accident vasculaire cérébral ischémique à la suite d’un caillot sanguin qui a voyagé de son cœur à son cerveau”, a écrit la famille. “Il a été transporté d’urgence au centre médical de West Hills cette nuit-là, où le médecin a pratiqué une thrombectomie pour retirer le caillot et rétablir le flux sanguin normal vers le cerveau.” Plus tard dans le message, la famille Adkins a révélé que la star avait été admise au California Rehabilitation Institute en mai 2021 pour commencer une thérapie physique approfondie. Et ce n’est que le 7 juillet 2021 que Sinbad a fait des progrès “remarquables” et est rentré chez lui.

Le site Web de Sinbad indique également que les coûts pour l’aider à travers la thérapie et plus ont dépassé «ce que l’assurance couvre» et sa famille a demandé du «soutien» de plusieurs façons. «Nous avons créé ce site comme une avenue pour ceux qui souhaitent apporter leur soutien et contribuer d’une manière ou d’une autre. Tous les dons iront au Adkins Trust pour aider à subvenir aux besoins de Sinbad et l’aider à continuer à mener cette bataille », ont-ils écrit. Ils ont également remercié ses fans et amis pour leur soutien et leurs meilleurs vœux. “Vous lui avez remonté le moral en cours de route et inspiré toute la famille”, conclut le communiqué.

L’acteur est devenu célèbre dans les années 1990 lorsqu’il est apparu dans des films de First Kid, Houseguest, Good Burger, Coneheads, et beaucoup plus. Certains de ses costars les plus célèbres incluent l’acteur Dan Aykroyd, Saturday Night Livec’est Kenan Thompsonacteur de cinéma Arnold Schwarzenegger, et plus. Il a été marié à Meredith Adkins depuis 2002, et ils se sont mariés pour la première fois de 1985 à 1992. Ils partagent deux enfants adultes dont Royce Becky Adkinset Paige Adkins.