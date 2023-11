Simulation intersaison SB Nation : les faux Cubs 2024

Chaque mois de novembre, les sites SB Nation se réunissent et parcourent toute l’intersaison de baseball en deux jours avec notre simulation intersaison annuelle. Ce qui suit est un résumé annoté des accords, des signatures et des discussions. Apprécier!







Les années précédentes, les objectifs de la simulation étaient simples : compléter le roster pour remporter les World Series et essayer de rester sous le contrôle. plafond salarial limite d’impôt de luxe en le faisant OU échangez tout ce qui bouge tout en réduisant la masse salariale. Cette année, heureusement, elle tombait dans la première catégorie. Mes objectifs:

Restez sous la ligne fiscale de luxe . Peu m’importe que la famille Ricketts dépense 200 ou 500 millions de dollars en masse salariale tant que les Cubs jouent bien au baseball et gagnent beaucoup de matchs. Cependant, en tant que faux directeur général, j’ai une directive : rester sous le premier seuil d’impôt de 237 millions de dollars. En réalité, y compris tous les paiements d’argent mort que les Cubs doivent à d’anciens joueurs (plus de détails ci-dessous), cela signifie une dépense totale en espèces d’environ 225 millions de dollars.

. C’était mon objectif le plus important. Les Cubs ont construit un système solide et profond, prêt à compléter un concurrent et à combler les trous au fil du temps. Je veux que les Cubs soient avares avec ce jeune talent, donc je l’étais aussi. Trouvez des options viables pour le champ intérieur du coin. Mon plan à long terme chez 3B est que Matt Shaw, le choix de première ronde de 2023, glisse à côté de Dansby Swanson. À court terme, cependant, je n’aime pas l’idée que Wisdom et Nick Madrigal occupent le coin chaud. Au premier but, trouvez un bon bâton, idéalement celui qui peut grandement contribuer à remplacer la production de Cody Bellinger ; cette option pourrait, en fait, être Cody Bellinger.

J’aime Miguel Amaya, mais le placard est vide après lui. Réparez le Dang Bullpen. Ajoutez un bateau chargé d’armes ici. Pas compliqué.

Avant de commencer, trois avertissements importants. Tout d’abord, nous revenons jusqu’à la fin de la saison régulière pour le Sim. Deuxièmement, les clauses de non-échange sont sacro-saintes ; on ne peut y renoncer. Troisièmement, les offres d’agent libre Sim ont tendance à être extrêmement gonflées à hauteur de 50 % de majoration ou plus. Alors, prenez n’importe quel accord d’agent libre avec un grain de sel.

Sur ce, c’est parti !

Alors que personne ne croyait en Ortega, Wisdom et Schwindel en 2020, Tauchman a suscité un intérêt considérable au début. Il s’avère qu’il n’existe pas une tonne de menaces de qualité sur la base qui peuvent couvrir le terrain dans le champ extérieur. Avec le PCA pris en sandwich entre Seiya Suzuki et Ian Happ, les Cubs ne pensent pas avoir une tonne d’apparitions au marbre disponibles pour Tauchman, alors j’ai inversé le voltigeur pour l’un de mes bras préférés à long terme.

Les Cubs échangent OF Mike Tauchman et RHP Kohl Franklin aux Tigers contre RHP Matt Manning

Pour être clair : Manning n’a pas été bon dans les Majors et il a eu beaucoup de mal à rester en bonne santé. Cela dit, les caractéristiques qui ont fait de lui un espoir d’élite demeurent et ses problèmes de blessures en 2023 étaient le résultat d’avoir été frappé par deux lignes différentes au pied. Je ne crains pas que ce soit un problème reproductible. Il y a encore un titulaire en séries éliminatoires quelque part, et au détriment de Tauchman, cela en valait la peine.

Une fois cet accord conclu, j’ai mis fin à l’un des échecs du régime Epstein-Hoyer.

Les Cubs échangent le 3B David Bote aux Nationals contre le RHP Trevor Williams et le 1B Roismar Quintana

Les Cubs doivent vraiment détester Bote à ce stade étant donné la longue liste d’options qu’ils ont essayées au troisième but en 2023 sans jamais donner un autre regard à Bote. J’ai donc trouvé un contrat similaire et je l’ai envoyé dans un lieu d’atterrissage en douceur à Washington DC. Bote doit 6,5 millions de dollars entre son salaire de 2024 et son rachat en 2025, tandis que Williams doit 7 millions de dollars en 2024. Le vieil ami Williams n’est pas une star et a complètement échoué en 2023 avec une chance de rester dans la rotation des Nationaux. Mais même s’il était également médiocre en tant que titulaire en 2022, il restait une solide option d’enclos des releveurs. Nous allons donc le placer dans un long rôle de relève et monter son bras dans un rôle sur plusieurs manches. Obtenir rien sortir du contrat Bote est une bonne chose à ce stade, cela semble donc être un pari rentable. Quintana était en grande partie une remise en jeu avec une grande puissance brute et très peu de production à démontrer ; un vrai billet de loterie.

À ce stade, la date limite de non-appel d’offres approchait à grands pas et une opportunité incroyablement intéressante s’est présentée, alors j’ai bondi.

Les Cubs échangent le 3B Brian Kalmer aux Guardians contre OF Ramon Laureano

Ce complément idéal au PCA dont j’ai parlé plus haut ? C’est Laureano. Il doit payer 4,7 millions de dollars en arbitrage cette année et sa dernière année de contrôle aura lieu en 2025. C’est un droitier qui frappe régulièrement bien les gauchers et qui a une défense de champ d’élite dans son passé ainsi qu’une bonne vitesse. Si le PCA vacille, Laureano peut rester au centre. Si PCA joue, super ! Laureano est un bon frappeur de banc et peut aider Suzuki à garder sa fraîcheur en lui permettant de DH avec plus de régularité. Kalmer était un choix de 18e ronde en 2023 qui a écrasé les lanceurs mineurs. Il a présenté ici un coût symbolique.

C’était ma transaction préférée. Un autre suivit peu après.

Les Cubs signent C Kyle Higashioka pour un contrat d’un an d’une valeur de 1,5 million de dollars

Les Yankees n’ont inexplicablement pas fait appel d’offres à Higashioka et aucun marché ne s’est développé pour lui. Il n’a absolument aucune capacité à accéder à la base (OBP de carrière .253), mais il a plus de puissance et des traits défensifs d’élite. Pour 1,5 million de dollars, c’est une bonne affaire. Cela permet également à Amaya de jouer tous les jours au Triple-A lorsque Yan Gomes et Higashioka sont en bonne santé, tandis que les Cubs lui donnent des représentants avant qu’Amaya, espérons-le, reprenne le poste à temps plein en 2025.

À ce stade, il vaut la peine de discuter des propositions commerciales qui n’ont pas abouti car elles ont eu un impact sur bon nombre des mouvements qui ont suivi. L’ouverture la plus surprenante est venue de Baltimore, qui est venu s’enquérir d’Adbert Alzolay, plus proche. Compte tenu de la force absurde du système des Orioles, j’ai dû écouter, et quand il est devenu clair que le broyeur de prospects Coby Mayo n’était pas hors de la table, j’ai dû m’engager. Baltimore a finalement envoyé Mayo comme pièce maîtresse d’un accord pour l’as des Giants et finaliste de Cy Young, Logan Webb.

De nombreuses équipes ont posé des questions sur Jordan Wicks. Quelques-uns ont posé des questions sur Hayden Wesneski et Ben Brown. Yan Gomes est en fait revenu plusieurs fois. Patrick Wisdom est revenu à plusieurs reprises, mais jamais de manière importante, tout comme Nick Madrigal. En général, il y a eu moins de discussions commerciales que les années précédentes. Je pense que cela était en grande partie dû au manque relatif de flexibilité des Cubs au début de cette intersaison.

J’étais dans le groupe d’à peu près tous les agents libres que vous imaginez. Pendant un certain temps, j’étais l’offre la plus élevée pour Shohei Ohtani, à 450 millions de dollars sur 10 ans. Je savais que cela ne tiendrait pas et, il va sans dire, j’ai été laissé pour compte. De la même manière, j’étais prêt à investir jusqu’à 240 millions de dollars sur huit ans pour décrocher l’as japonais Yoshinobu Yamamoto – un contrat qui nécessiterait également des frais d’affichage de 37,875 millions de dollars – mais cela a également été rapidement laissé dans la poussière. Au lieu de continuer à me cogner la tête contre le mur au sommet du marché, je me suis concentré sur mes autres agents libres préférés et j’ai fait une course que j’ai adorée.

Les Cubs signent un contrat de 22,5 millions de dollars sur 3 ans avec le RP Reynaldo Lopez

S’il te plaît et merci. Lopez a eu du mal lors d’une brève audition dans le rôle de plus proche, mais cet accord ne l’oblige pas à le faire, mais le laisse plutôt s’épanouir dans une capacité de configuration. Lopez avait-il frappé l’agence libre dernier l’hiver, cela aurait pu être la valeur annuelle moyenne de sa transaction. Au lieu de cela, à seulement 7,5 millions de dollars par an, les Cubs ajoutent une pièce essentielle.

Les Cubs signent 3B Jeimer Candelario pour un contrat de 25,5 millions de dollars sur 3 ans avec une option de retrait après 2025

J’aime aussi celui-ci. Dans la vraie vie, je soupçonne que Candelario obtiendra quelque chose comme 50 millions de dollars sur trois ans avec une option de non-participation après 2024, donc ce contrat est une énorme victoire. Idéalement, Candelario occupe le coin chaud en 2024 avant de passer au premier but en 2025 ou même à un rôle de chauve-souris itinérant. C’est un très bon joueur et un bon corps à avoir dans le bâtiment pour un contrat aussi modeste.

Nous étions également en discussion avec Matt Chapman, qui a fini par signer pour seulement 70 millions de dollars sur quatre ans. Je le prendrais pour ça en un clin d’œil dans le monde réel, surtout après qu’il ait martelé le ballon toute l’année malgré seulement 17 circuits.

Les Cubs signent un contrat d’un an et 2 millions de dollars avec le RP Andrew Chafin

Le shérif revient ! Mais il est rapidement relégué au second plan parce que…

Les Cubs signent un contrat de 70 millions de dollars avec le RP Josh Hader sur 4 ans

On y va. Hader est une élite plus proche qui entame sa saison à 30 ans. Il est le baume parfait pour cette équipe. Oui, il coûtera un choix au repêchage aux Cubs. Ça en vaut la peine.

Dès que j’ai obtenu le feu vert pour l’accord avec Hader, j’ai eu des flash-backs sur les enclos des releveurs dominants de Houston d’il y a une génération. Je me souviens avoir regardé des matchs contre les Astros il y a 20 ans où un déficit de 2-1 en…