Simu Liu dénonce la société Boba pour « appropriation culturelle »

Simu Liu s’efforce de baisser la pression sur une entreprise canadienne de bubble tea après que les critiques de son discours de vente télévisé au super-héros Marvel se soient propagées en ligne.

Lors d’une récente apparition sur « Dragon’s Den » de CBC — une série de télé-réalité de style « Shark Tank » — la star de « Shang-Chi et la légende des dix anneaux » a critiqué la marque québécoise Bobba pour « appropriation culturelle ».

Les propriétaires de Bobba, Sébastien Fiset et Jess Frenette, ont lancé un bubble tea en bouteille « transformé » qui, avec ses « trois ingrédients simples » – y compris la signature de la marque « Popping Bobba » – n’était « pas une ethnie [sic] produit plus. »

Faisant part de ses inquiétudes concernant le modèle de Bobba consistant à « prendre quelque chose qui est très distinctement asiatique dans son identité et à le « rendre meilleur », ainsi que sur le manque de personnel asiatique, Liu a laissé tomber le terrain. Il a ajouté qu’il avait lancé son fonds de capital-risque Markham Valley Ventures « principalement pour encourager les entrepreneurs issus de minorités ».

« Non seulement j’ai l’impression que cela ne se produit pas ici, mais que je soutiendrais une entreprise qui profite de quelque chose qui me semble si cher à mon héritage culturel », a-t-il déclaré lors de l’épisode de jeudi. « Je veux contribuer à amener le boba au grand public, mais pas comme ça. »

Pendant ce temps, son collègue investisseur de « Dragons’ Den », Manjit Minhas, a qualifié ses commentaires de « un peu lourds ».

« Il peut y avoir de nouvelles perspectives. Tout ne doit pas nécessairement être traditionnel », a rétorqué Minhas. L’investisseur en capital-risque a finalement proposé à Fiset et Frenette 1 million de dollars pour 18 % de Bobba, mais quelques jours après la diffusion de l’épisode. annoncé que « Après plus de réflexion, de diligence raisonnable et après avoir écouté bon nombre de vos opinions, je n’investirai pas dans Bobba Tea. »

Des images du segment ont depuis circulé sur les réseaux sociaux, certains comparant l’incident à l’incident. Polémique sur « l’eau du spa » dans lequel un influenceur TikTok revendique apparemment une boisson bien-être que les utilisateurs latinos ont rapidement identifiée comme agua fresca. D’autres, furieux des commentaires de Bobba, ont ciblé les fondateurs en ligne – une réponse que Liu a depuis condamnée.

« Je veux juste dire que point final, ce n’est jamais acceptable de proférer des menaces, ce n’est jamais acceptable d’intimider et de harceler en ligne », a-t-il déclaré samedi. Tik Tok vidéo. « Je ne veux pas dire que les propriétaires d’entreprises ne méritent pas de critiques valables, et je ne crois pas que vous ne devriez pas exprimer votre désaccord, mais je pense que nous pouvons tous être d’accord, le bon sens, il y a une limite. »

Et le harcèlement criminel et les menaces de mort le traversent sans aucun doute, a déclaré l’ancien de « Kim’s Convenience », ajoutant que, en tant que personne qui a été « de l’autre côté » de la colère des médias sociaux, cela crée « un stress mental et un traumatisme excessifs » que personne ne devrait avoir à endurer. .

Liu a qualifié l’épisode de « montage défavorable », ajoutant que « dans la salle de repos, tout était ouïe ». Il a également déclaré qu’il pensait que les entrepreneurs de Bobba avaient présenté leur entreprise « de bonne foi » et que, étant donné que l’anglais n’était pas leur langue maternelle, il y avait un plus grand risque de problèmes de communication.

Les fondateurs de Bobba ont fait écho à ce dernier point dans leurs excuses, clarifiant dimanche Instagram que leur affirmation controversée selon laquelle « on n’est jamais sûr de son contenu » ne concernait pas « la formule traditionnelle du bubble tea que l’on trouve dans les magasins spécialisés » mais « d’autres produits prêts à boire comme les nôtres que l’on trouve dans les grandes surfaces ».

« Bien que notre intention n’ait jamais été de nuire ou de manquer de respect à la communauté qui a créé et popularisé cette boisson bien-aimée, nous assumons l’entière responsabilité de l’impact de nos actions », ont-ils écrit, ajoutant que Liu « a soulevé des points très valables concernant l’appropriation culturelle et nous sommes heureux de cette opportunité d’apprentissage.

La déclaration poursuit : « Il est clair pour nous que nous aurions dû faire appel à l’expertise de nos partenaires taïwanais pour façonner la manière dont nous accordons du crédit aux racines culturelles du bubble tea et garantissons l’intégrité culturelle en reconnaissant correctement ses origines dans la culture taïwanaise. . Nous réévaluerons nos stratégies de marque, d’emballage et de marketing pour nous assurer qu’elles reflètent une représentation respectueuse et précise de notre partenariat taïwanais et des racines culturelles de Bubble Tea.