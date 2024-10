Simu Liu était un dragon invité à l’émission CBC L’Antre des Dragonsla version canadienne de Réservoir de requins.

Après qu’un clip de Liu critiquant une compagnie de boba pour son appropriation culturelle soit devenu viral, certains fans ont pris sur eux d’envoyer des menaces de mort, ce que le Shang-Chi et la légende des dix anneaux la star condamne.

« Je tiens à dire que je pense que nous avons abordé une discussion très importante sur l’appropriation culturelle, ce que c’est, comment quelque chose d’exploiteur consiste plutôt à rendre hommage et à rendre respect, quand cette ligne est-elle franchie, et dans cette conversation, en passant. « J’ai vécu une vague massive de positivité et de soutien de la part de personnes de toutes les communautés et je pense que c’est vraiment incroyable et j’apprécie vraiment cela », a déclaré Liu dans une vidéo qu’il a partagée sur Tik Tok. « D’un autre côté, j’ai appris que les propriétaires d’entreprises ont reçu beaucoup de menaces de mort et de harcèlement, voire simplement d’intimidation et de harcèlement, et je veux juste dire que, point final, ce n’est jamais acceptable de faire menaces. Il n’est jamais acceptable d’intimider et de harceler en ligne.

Le Acteur Barbie a noté qu’il ne « veut pas que l’héritage de ce segment soit constitué de fourches et de gens craignant pour leur sécurité. Je pense que nous commençons à perdre l’idée de ce qu’est, en fin de compte, l’énergie positive de ce que c’est, c’est-à-dire éduquons les gens, rendons le monde meilleur, faisons prendre conscience aux gens que certaines choses ne sont pas acceptables d’un point de vue social. point de vue culturel.

La star de Marvel a également pris la défense de ses camarades dragons, en déclarant : « Peu importe ce qu’ils ont dit ou ce qu’ils ont fait ou n’ont pas fait pendant que la caméra tournait, dans la salle de repos, tout le monde était tout ouïe. Tout le monde disait : « Je veux en savoir plus sur votre point de vue. Ayons une conversation. J’aurais vraiment aimé que cela soit filmé.

La société Bobba est apparue sur L’Antre des Dragons Saison 19 à la recherche d’investisseurs. Alors que les propriétaires canadiens présentaient leur entreprise, Liu est intervenu en disant : « Il y a un problème à prendre quelque chose qui est très distinctement asiatique dans son identité et, entre guillemets, à « l’améliorer », ce qui me pose problème.

Bobba vend du thé boba en bouteille, originaire de Taïwan et qui a depuis gagné en popularité aux États-Unis. Suite à la réaction négative, la société a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux.

« Nous savons que notre choix de mots était erroné et comprenons les réactions des gens », peut-on lire dans le communiqué. « Ce que nous essayions de faire, c’est de célébrer le fait que de nombreuses autres cultures apprécient désormais cette merveilleuse boisson. Notre choix de mots était erroné pour essayer d’expliquer notre point de vue, et nous en sommes extrêmement désolés.

La déclaration disait plus tard : « À aucun moment nous n’avons voulu insinuer que notre thé à bulles Bobba est meilleur que le thé à bulles traditionnel de quelque manière que ce soit. »

Regardez le L’Antre des Dragons clip ci-dessous.