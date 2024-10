Simu Liu critique l’entreprise canadienne de thé boba pour ses préoccupations d’appropriation culturelle

L’acteur Simu Liu a fustigé la semaine dernière deux entrepreneurs québécois qui ont participé à la version canadienne de « Shark Tank » pour présenter une boisson qui, selon eux, a « transformé » le thé boba.

Sébastien Fiset et Jess Frenette, fondateurs d’une marque de boba soufflé en bouteille et de thé à bulles alcoolisé appelée Bobba, cherchaient 1 million de dollars en échange de 18 % de l’entreprise.

Le produit de l’entreprise, présenté dans le dernier épisode de l’émission « Dragons’ Den » de la CBC, a soulevé des inquiétudes en ligne quant à l’appropriation culturelle de la boisson traditionnelle taïwanaise, connue sous le nom de boba ou bubble tea, qui est devenue populaire dans le monde entier.

La présentation de la marque a suscité des réactions négatives de la part de personnes qui ont souligné que les aliments traditionnels sont souvent commercialisés par des personnes qui négligent leur signification culturelle.

Fiset a affirmé avoir « transformé cette boisson bien-aimée en une expérience pratique, plus saine et prête à boire », en ne listant que trois ingrédients : du thé de haute qualité, du jus de fruit et le « célèbre » bobbing boba de Bobba. Leurs produits comprennent des canettes de thé à bulles alcoolisées, ainsi que des paquets de boba éclatants à emporter.

« Nous pensons que cette entreprise peut valoir 1 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années, car elle est unique », a déclaré Fiset. Il a déclaré que la société venait de terminer sa deuxième année avec un chiffre d’affaires de 4,6 millions de dollars et qu’elle espérait gagner 7 millions de dollars cette année.

Après avoir bu une gorgée d’une bouteille, Liu, qui a rejoint l’émission en tant qu’invité Dragon jeudi, a déclaré qu’il pensait que le goût était « bon », mais qu’il était préoccupé par « cette idée de « perturber » ou de « déranger » le bubble tea. » Il a évoqué la possibilité d’une appropriation culturelle, affirmant qu’il contestait le concept consistant à « prendre quelque chose qui est très distinctement asiatique dans son identité et, entre guillemets, à l’améliorer ».

Des extraits de l’épisode « Dragons’ Den » ont gagné du terrain en ligne au cours du week-end, avec de nombreux téléspectateurs soutenant Liu et critiquant Bobba, ainsi que les autres Dragons – dont plusieurs ont écarté les inquiétudes de Liu et ont proposé d’investir dans Bobba – pour potentiellement faciliter l’appropriation culturelle.

En réponse au discours, Liu a partagé un Vidéo TikTok Samedi, tout en appréciant le soutien qu’il a reçu en ligne, il condamne également le harcèlement et les menaces de mort que les internautes prodiguent aux fondateurs de Bobba.

« Je pense que nous commençons à perdre l’intrigue », a déclaré Liu, « qui est la suivante : éduquons les gens. Rendons le monde meilleur. Faisons prendre conscience aux gens que certaines choses ne sont pas acceptables d’un point de vue culturel.

Il a ajouté que même si ses camarades Dragons ont également reçu des critiques en ligne pour leur attitude apparemment dédaigneuse devant la caméra, ils étaient « tout ouïe » dans la salle de repos pour entendre davantage le point de vue de Liu.

Lundi, les fondateurs de Bobba a publié une déclaration sur les réseaux sociaux, s’excusant pour « le mal que nous avons causé par nos paroles et nos actions dans l’émission », ajoutant qu’ils en assument l’entière responsabilité et que Liu a soulevé « des points très valables » sur l’appropriation culturelle.

« Nous nous engagerons également à en apprendre davantage sur les impacts de l’appropriation culturelle afin de garantir que nous disposons des compétences nécessaires pour travailler efficacement de manière interculturelle », indique le communiqué.

Liu, un acteur sino-canadien connu pour « Shang-Chi et la légende des dix anneaux » et « Barbie », n’a semblé pas impressionné dès que Fiset et Frenette ont commencé leur pitch.

« Dragons, vous avez probablement entendu parler du bubble tea », a déclaré Frenette avant que Liu n’intervienne rapidement avec un sarcastique : « Je n’ai jamais entendu parler du bubble tea ? Qu’est-ce que le thé aux perles ? Je n’ai jamais entendu parler de cette chose auparavant de ma vie.

Les entrepreneurs ont ensuite décrit le bubble tea comme « cette boisson sucrée et tendance pour laquelle vous faites la queue et vous n’êtes jamais vraiment sûr de son contenu » et ont déclaré que « ces jours sont révolus avec Bobba » – ce qui a incité Liu à interrompre à nouveau : « Attendez. , attendez, je suis sûr de son contenu. Mais continuez.

Dans la déclaration d’excuses de Bobba, les propriétaires de l’entreprise ont précisé que leur commentaire selon lequel ils n’étaient pas sûrs de « son contenu » et leur affirmation selon laquelle leur boisson est « plus saine » visaient à faire référence à d’autres produits prêts à boire comme le leur, et non au boba traditionnel. formules de thé.

Au cours de l’épisode, les commentaires de Liu sur l’appropriation culturelle ont suscité des désaccords et des rires de la part de ses camarades Dragons, dont certains l’ont critiqué pour avoir commencé le segment sur une note « lourde ». L’investisseur Manjit Minhas a défendu les fondateurs de Bobba en déclarant : « Il peut y avoir de nouvelles perspectives. Tout ne doit pas nécessairement être traditionnel.

Fiset a répondu en affirmant que le popping boba de Bobba faisait de la boisson « plus un produit ethnique ». Minhas a reconnu que le popping boba était nouveau, affirmant qu’elle n’en avait jamais fait l’expérience.

Bobba, selon Fiset, « a pris la version, la version asiatique, et nous l’avons fait avec des fruits, avec du jus ». Mais le popping boba, un type de garniture qui regorge de jus de fruit lorsqu’il est pressé, est déjà un choix populaire sur les menus traditionnels de bubble tea asiatiques depuis des années – même si le boba est souvent associé à des perles de tapioca spongieuses.

Répondant aux autres questions de Liu sur le respect que la marque accorde à « cette boisson très asiatique », les fondateurs de Bobba ont déclaré que la société travaillait en étroite collaboration avec un partenaire à Taiwan qui fabrique les recettes et le boba.

« C’est la meilleure partie, c’est la partie culturelle de notre produit », a ajouté Fiset.

Brian Scudamore, un dragon, s’est également demandé si c’était une bonne ou une mauvaise décision d’appeler la société de thé boba « Bobba », prononcé de la même manière que « boba », le surnom général de la boisson taïwanaise.

« J’étudie votre boîte de conserve et je recherche tout ce qui me dise d’où vient le boba, et d’où vient le boba, c’est de Taiwan », a déclaré Liu, associé général du fonds de capital-risque Markham Valley Ventures. « Vous savez, j’ai créé cette société de capital-risque pour de nombreuses raisons, mais principalement pour encourager les entrepreneurs issus de minorités.

« Et non seulement j’ai l’impression que cela ne se produit pas ici, mais que je soutiendrais une entreprise qui profite de quelque chose qui me semble si cher à mon héritage culturel », a-t-il ajouté. «Je veux contribuer à amener le boba au grand public, mais pas comme ça. Donc pour cette raison, je suis absent.

Fiset et Frenette ont finalement accepté l’offre d’investissement de Minhas, qui répondait à leur demande initiale de 1 million $ pour 18 % de Bobba.

Les représentants de Bobba et de « Dragons’ Den » n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Dans sa réponse vidéo samedi, Liu, qui a été au centre de plusieurs controverses en ligne dans le passé, a exhorté ses partisans à se rappeler que l’intimidation et le harcèlement ne sont « jamais acceptables ». Il a dit qu’il savait ce que c’était que d’être de l’autre côté de la colère d’Internet.

« Critiquons-nous les uns les autres. Critiquons cette idée d’appropriation culturelle. Parlons-en », a déclaré Liu. « Mais ce que nous n’allons pas faire, c’est menacer la sécurité physique des gens, leur donner un sentiment d’insécurité et leur causer des traumatismes que, très honnêtement, ils ne méritent pas en tant qu’entrepreneurs qui, de bonne foi, ont tenté de lancer une entreprise. »