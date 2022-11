Simu Liu accueillera les Junos pour la 2e année consécutive

Shang-Chi étoile, La commodité de Kim alun et légende de la banque d’images Simu Liu a été choisi pour accueillir les Juno, pour la deuxième année consécutive.

Les organisateurs de la cérémonie célébrant la musique canadienne ont annoncé la nouvelle mercredi par une annonce surprise lors d’un événement de CBC au Massey Hall de Toronto.

“Il n’y a pas de mots pour décrire l’incroyable énergie qui s’est emparée de Toronto le printemps dernier et j’ai hâte d’aider à apporter cela à Edmonton”, a déclaré Liu dans un communiqué. “Si vous pensiez que mon interprétation de Compliqué était bon, attendez d’entendre ma reprise de Nickelback.”

Liu a présenté les prix pour la première fois l’année dernière à la scène Budweiser de Toronto, le premier spectacle en plein air des Junos, prévu comme tel pour lutter contre d’éventuelles restrictions liées à la pandémie.

En 2020 et 2021, les prix ont connu des interruptions liées au COVID qui les ont forcés à annuler d’abord, puis à passer plus tard à un événement virtuel.

REGARDER | Simu Liu interprète Avril Lavigne Compliqué aux Juno : Simu Liu interprète une parodie compliquée | Prix ​​Juno 2022 Simu Liu interprète Complicated Parody aux Juno Awards 2022

Avec Liu comme hôte, la vitrine musicale assiégée a semblé reprendre forme. Danser aux côtés de Regina’s Tesher pour une interprétation de son air Bébé Jalebichantant une version parodie d’Avril Lavigne Compliqué tout en s’accompagnant à la guitare et en ouvrant le spectacle avec une lecture mise à jour de l’emblématique publicité de la bière Molson “I Am Canadian”, le charisme de Liu a réussi à faire du spectacle un succès mitigé, malgré les hoquets pandémiques précédents.

Ce n’est pas un mince exploit après les luttes COVID des Junos – et une série de certains des années les plus difficiles pour récompenses spectacles en général – a laissé plusieurs se demander si l’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement (l’organisation mère des prix) pourrait organiser un spectacle.

Les visages familiers des prix Juno

Liu est loin d’être le premier hôte à revenir pour une deuxième année consécutive. Six autres ont accueilli les Junos deux fois de suite au cours des plus de cinq décennies d’histoire de la cérémonie – cinq d’entre eux au cours des 20 premières années d’existence des prix (sans compter le radiodiffuseur George Wilson, qui a animé la version originale non télévisée des cérémonies de 1970 à 1974).

Après que le chanteur Paul Anka a animé la première projection publique en 1975, le comédien David Steinberg l’a suivi en tant qu’hôte en 1977 et 1978. The Guess Who’s Burton Cummings a pris le relais pendant les deux années suivantes – puis, après une seule année de repos, il a de nouveau animé en 1982 et 1983 (la dernière fois aux côtés de l’acteur Alan Thicke).

Après avoir animé avec un certain nombre d’autres célébrités en 1981, Andrea Martin a co-animé avec ses co-stars de SCTV Joe Flaherty en 1984, puis Martin Short en 1985. Le comédien Howie Mandel a pris la relève en tant qu’hôte pendant les deux années suivantes, puis – après un écart de plus de 20 ans – le comédien Russell Peters est devenu la prochaine personnalité à animer consécutivement, en 2008 et 2009.

L’animateur de l’émission Juno Awards Russell Peters prend la pose lors de l’ouverture de l’émission à Vancouver le 29 mars 2009. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Le retour de Liu en tant qu’hôte marque également le retour de la tendance des non-musiciens à soutenir les prix sur leur propre renommée personnelle. Alors que les comédiens et les acteurs occupaient souvent le devant de la scène au cours des premières années des Junos, les prix ont été presque entièrement organisés par des musiciens au 21e siècle.

Les seuls artistes célèbres en dehors des mondes de la comédie ou de la musique à avoir fait une émission en tant qu’hôte pendant cette période, Pamela Anderson en 2006 et William Shatner en 2012, ont eu des performances qui ont été pour la plupart éreintées.

La cérémonie de cette année aura lieu à Edmonton, diffusée à partir de Rogers Place le lundi 13 mars. Ce n’est que la deuxième fois qu’Edmonton est le site des prix, la première fois en 2004 quand Alanis Morissette a animé.

Les Junos seront diffusés en direct à 20 h HE/17 h HP sur CBC-TV, CBC et Gem, et dans le monde entier sur CBCMusic.ca/junos et sur les pages Facebook, YouTube et Twitter de CBC Music.