Simplicity crée le « premier ryokan moderne » d’Osaka pour Four Seasons Hotels

Le studio de design Simplicity a utilisé une palette de matériaux naturels, notamment le bois, la pierre et le tatami, pour évoquer l’apparence et la sensation d’une auberge japonaise traditionnelle lors de la création du sol du ryokan de l’hôtel Four Seasons d’Osaka.





L’hôtel est situé dans le quartier des affaires Dojima d’Osaka, au sein du complexe multi-usage Un Dojima gratte-ciel du cabinet d’architecture japonais Nikken Sekkei.

Réparti sur 12 des 49 étages du bâtiment, le Four Seasons abrite 175 chambres, un spa et six restaurants et bars différents.

Simplicité était responsable de la transformation du 28ème étage de l’hôtel en « la première expérience de ryokan moderne » de la ville – faisant référence aux auberges japonaises célèbres pour leurs restaurants élaborés. hospitalité omotenashi et des éléments traditionnels tels que des salles de tatami, des lits futon et des bains communs.

La simplicité a fusionné ces éléments historiques avec des commodités contemporaines pour recréer « l’équilibre harmonieux entre tradition et innovation moderne qui définit Osaka ».

Le studio a conçu les intérieurs de tout l’étage, y compris ses 21 chambres et suites avec tatamis – accessibles via un comptoir d’enregistrement séparé – ainsi que les zones de circulation et un salon de thé dédié, créant ainsi un projet holistique.

Des teintes sombres enveloppent les couloirs et le palier d’ascenseur du 28ème étage, également connu sous le nom d’étage Gensui basé sur le concept japonais de « gen », qui fait référence aux différentes nuances de noir trouvées dans l’obscurité la plus profonde.

Cette palette de couleurs maussades offre un contraste saisissant avec les chambres et les espaces communs de style occidental aux tons plus clairs de l’hôtel, gracieuseté d’entreprises japonaises. Curiosité et Tournage du studio de conception.

« Lorsque les portes de l’ascenseur s’ouvrent, les clients se retrouvent dans un royaume inattendu qui semble totalement différent du reste de l’hôtel », a déclaré Simplicity à Dezeen.

Les chambres de style ryokan du Simplicity disposent d’une zone d’entrée classique où les clients peuvent retirer leurs chaussures avant de monter sur les sols en tatami de jonc.

« Les tatamis occupent une place vitale dans la vie japonaise et sont traditionnellement utilisés pour les activités quotidiennes comme manger, travailler et dormir », ont déclaré les concepteurs.

« Nous voulions que les invités internationaux découvrent cette belle facette de notre culture de la manière la plus authentique possible, sans avoir à renoncer au confort moderne. »

Treize pavillons nationaux conçus pour l’Expo 2025 Osaka

Simplicity a conçu tout le mobilier des chambres, y compris des chaises basses qui permettent aux invités de s’asseoir plus près du sol. La forme circulaire des chaises permet également de s’asseoir les jambes croisées.

D’autres détails japonais authentiques trouvés dans les chambres comprennent des lits plateforme de style futon, des portes coulissantes, des têtes de lit en papier washi et des stores sudare en bambou.

Une palette de matériaux naturels a été choisie pour améliorer la sensation de confort des espaces et garantir que les différentes surfaces s’améliorent avec l’âge et l’utilisation.

Une grande partie de la menuiserie sur mesure présente les lignes courbes et les coins arrondis caractéristiques de Simplicity. Les tables aux bords inclinés facilitent les déplacements autour d’elles, tandis que les bancs inspirés des tatamis à l’entrée de chaque pièce peuvent être utilisés pour ranger les bagages.

Ailleurs à l’étage Genusi, Simplicity a conçu les intérieurs du salon de thé Sabo, qui sert des boîtes à bento pour le petit-déjeuner et une sélection de boissons japonaises.

L’intérieur présente des meubles sur mesure conçus pour améliorer l’expérience de la dégustation du thé et des carreaux hexagonaux sombres qui représentent le concept « gen ».

La simplicité a également été à l’origine de la conception de l’espace spa de l’hôtel au 36ème étage, où les baignoires chauffées ofuro remplissent la même fonction que les bains communs que l’on trouve dans de nombreux ryokans.

L’hôtel d’Osaka est le quatrième hôtel Four Seasons au Japon, la société visant à capitaliser sur l’économie en plein essor du Japon et sur la prochaine Expo 2025 d’Osaka, qui présentera des pavillons nationaux réalisés par des studios d’architecture, notamment Nikken SekkeiFoster + Partners et Kengo Kuma & Associates.

Le designer Shinichiro Ogata a fondé le studio Simplicity basé à Tokyo en 1998, appliquant sa vision contemporaine des philosophies de design japonaises traditionnelles à des projets allant de l’architecture et des intérieurs à la conception de produits, graphiques et d’emballages.

Dans son rôle de directeur créatif, Ogata a supervisé la conception intérieure et spatiale de marques telles que Hyatt Hotels et la marque de soins de la peau Aesop, notamment un magasin à Kyoto doté d’écrans en tissu noir drapé.

La photographie est de Ken Seet.