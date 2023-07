Simple Communications, Inc., basé à Morris, classé sur la liste NextGen 101 de Channel Futures 2023 – Shaw Local

Simple Communications, Inc. a été nommé l’un des principaux fournisseurs de services gérés au monde dans le prestigieux classement Channel Futures 2023 NextGen 101.

Le NextGen 101, une liste MSP 501, honore les principaux fournisseurs de services gérés et de technologies qui stimulent une nouvelle vague de croissance et d’innovation pour le canal technologique via les solutions révolutionnaires qu’ils proposent à leurs clients. Beaucoup de ces MSP génèrent des revenus récurrents à partir du cloud, de la sécurité, des communications unifiées et d’autres solutions pour les petits, moyens et grands clients.

Ces MSP – sur la base de leur croissance, de leur dynamisme et de leur innovation – représentent l’avenir du canal technologique et de l’industrie informatique. Les gagnants NextGen 101 de cette année ont été sélectionnés parmi les candidatures reçues pour le Channel Futures MSP 501 2023.

Channel Futures est heureux de nommer Simple Communications, Inc. au NextGen 101 2023.

« Nous avons toujours su que nous fournissons des solutions informatiques innovantes à nos clients et nous sommes honorés d’être sur la liste des « incontournables » cette année », a déclaré Eric Peterson, fondateur et président de Simple Communications. « Nous sommes impatients de continuer à développer et à faire évoluer notre entreprise afin de pouvoir fournir les meilleures solutions technologiques à nos clients. »

Channel Futures s’efforce de faire en sorte que ses communautés de partenaires soient reconnues pour ce qu’elles font de mieux et crée des programmes qui reconnaissent leurs contributions à l’industrie informatique. Le NextGen 101 représente cet effort.

« J’adore suivre ces entreprises et parler avec leurs propriétaires », a déclaré Jeff O’Heir, rédacteur en chef de Channel Futures et responsable du MSP 501. « Ils sont enthousiasmés par les dernières technologies, adoptent l’innovation et apportent souvent de nouvelles ventes et stratégies de marketing à la table. Beaucoup d’entre eux entrent rapidement dans la liste MSP 501 où ils ont un impact encore plus important sur l’industrie.

Les données collectées par les revues annuelles NextGen 101 et MSP 501 génèrent des informations sur les marchés de Channel Futures, créant des ensembles de données solides et des rapports de tendances basés sur des données qui soutiennent notre couverture éditoriale, notre programmation d’événements, nos stratégies communautaires et de réseautage et nos offres éducatives.

« Alors que l’industrie et la chaîne technologiques entrent sur un marché très difficile, les leaders de la chaîne recherchent des moyens d’accélérer la croissance », a déclaré Robert DeMarzo, vice-président du contenu pour Informa Tech Channels. « Le Channel Futures NextGen 101 représente certains des MSP à croissance la plus rapide et à fort potentiel sur le marché aujourd’hui. Ces entreprises proposent des approches innovantes en matière de solutions client et d’engagement des partenaires jamais vues auparavant. Ils représentent vraiment l’avenir de la chaîne.

Les listes 2023 MSP 501 et NextGen 101 sont basées sur les données collectées par Channel Futures. Les données ont été collectées en ligne de février à mai 2023. La liste MSP 501 reconnaît les meilleurs fournisseurs de services gérés sur la base de mesures telles que les revenus récurrents, la marge bénéficiaire et d’autres facteurs.

Simple Communications est un fournisseur de services informatiques gérés au service des entreprises de la banlieue sud de Chicago depuis plus de 17 ans. Il offre un support informatique géré, une mise en réseau, des téléphones VOIP et des solutions complètes de cybersécurité.

Elle croit au partenariat avec les clients pour examiner stratégiquement leurs besoins technologiques plutôt que de se contenter de résoudre le problème immédiat. Les techniciens se consacrent à un service rapide et de haute qualité sans que personne ne se sente déficient en technologie.

Simple Communications est situé au 118 E. Jackson Street, Morris, IL. Visitez notre site Web à simplecommunications.com ou contactez-nous au (815) 513-4900.

Channel Futures fournit des informations, une perspective et une connexion pour les entreprises de technologies de l’information et de la communication, et comprend de nombreux programmes de récompenses comme le Channel Futures MSP 501, une liste des fournisseurs les plus influents et à la croissance la plus rapide de l’industrie technologique.