Simone Manuel révèle aux essais olympiques de natation pourquoi elle a du mal

Manuel détient le record américain du 100 libre en 52,04 secondes

Elle a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de syndrome de surentraînement en mars

Manuel souffrait d’insomnie, de dépression, de manque d’appétit et d’autres symptômes

OMAHA, Neb. – Simone Manuel, médaillée d’or olympique de 2016 au 100 libre qui n’a pas réussi à se qualifier pour la finale de cette épreuve jeudi soir aux essais olympiques américains de 2021, a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de syndrome de surentraînement en mars et qu’elle avait passé trois semaines à l’extérieur de la piscine deux mois avant les épreuves.

« C’était en quelque sorte l’un de ces moments doux-amers où mon corps ne faisait pas ce dont je savais qu’il était capable », a déclaré Manuel, 24 ans, la seule nageuse noire à remporter une médaille d’or olympique individuelle et l’une des plus populaires et noms reconnaissables dans son sport.

« J’ai eu des moments où je ne voulais même pas aller à la piscine parce que je savais que ça allait être mauvais », a-t-elle déclaré en conférence de presse un peu plus d’une heure après sa course. « C’était l’un de ces moments où j’ai ressenti un soulagement parce que (prendre du temps libre) est ce dont j’ai besoin pour me rendre aux essais olympiques, mais c’était aussi difficile parce qu’à 11 semaines des essais olympiques, vous prenez trois semaines sur les de l’eau. Je ne faisais aucun exercice. Je suis rentré chez moi et j’ai passé du temps avec ma famille.

Manuel a déclaré avoir ressenti divers symptômes à partir de janvier : une augmentation de la fréquence cardiaque, à la fois au repos et à l’entraînement ; insomnie, dépression, manque d’appétit, anxiété et courbatures.

« C’est comme si je montais les escaliers jusqu’à la piscine, j’étais gazée. Les entraînements qui semblaient être plus faciles semblaient vraiment difficiles », a-t-elle déclaré.

« C’était vraiment décourageant. Il y a la composante physique mais en plus de cela, il y a la composante mentale. J’allais m’entraîner et je ne voulais pas être là parce que je savais que je n’étais pas à mon meilleur niveau et c’est difficile parce que je J’aime ce sport et c’était difficile à saisir pour moi pendant cette période. »

Manuel, qui a établi le record américain du 100 libre en 52,04 secondes aux championnats du monde 2019, a terminé à la neuvième place après les deux demi-finales de la soirée en 54,17, ratant la huitième et dernière place de la finale par 0,02 seconde.

Elle a dit qu’elle prévoyait toujours participer au 50 libre samedi.

« Je vais y aller. »

Lorsqu’on lui a demandé si la pandémie aurait pu jouer un rôle dans ses luttes, elle a répondu que c’était possible.

« Je pense que pour nous tous, les nageurs, se concentrer mentalement sur les Jeux olympiques pour une cinquième année est tout simplement difficile. Je pense que c’est difficile; c’est un euphémisme, de repousser cela, et évidemment cela a été repoussé pour des raisons importantes, mais pour se concentrer sur un objectif comme celui-là pendant cinq ans au lieu de quatre, c’est épuisant. »

Elle a également déclaré qu' »être une personne noire en Amérique y a joué un rôle. Cette dernière année pour la communauté noire a été brutale, et je ne peux pas dire que ce n’est pas quelque chose que j’ai vu. Ce n’est pas quelque chose que je peux ignorer C’était juste un autre facteur qui peut vous influencer mentalement de manière épuisante. »

Manuel a déclaré qu’être perfectionniste ne lui a pas toujours permis d’apprécier ses réalisations.

« Je suis quelqu’un où j’accomplis quelque chose, j’attends toujours avec impatience la prochaine chose », a-t-elle déclaré. « Je n’ai pas l’impression que parfois je reste assis et j’apprécie ce que j’ai fait. C’était la première fois que je me présentais à une compétition et avant même de plonger pour une course, j’étais fier de moi et je pense c’est un grand pas.

« J’espère que cela inspirera plus d’athlètes à ressentir cela. Je ne pense pas être le seul à ressentir cela. J’ai l’impression que nous ne sommes pas fiers de nous tant que nous n’avons pas accompli quelque chose d’aussi génial. Et je l’ai fait. Je « Je suis un champion olympique donc je sais qu’il y a plus là-bas. C’est ce qui me donne la paix. Je sais que j’ai fait tout ce que j’ai pu pour être ici et cela me rend fier parce que je continue à rester fort pendant ce processus même quand il y a fois où je voulais abandonner. »

Alors que Manuel a eu mal au cœur au 100 libre féminin, Caeleb Dressel a trouvé la joie au 100 libre masculin, remportant sa première épreuve à ces essais en 47,39 secondes, le deuxième plus rapide au monde cette année.

« Je suis certainement content de cela », a-t-il déclaré. « J’ai senti que c’était l’un des 100 libres les plus corrects techniquement que j’ai nagé, donc je suis vraiment content de ça. Ce n’est pas toujours le moment. »