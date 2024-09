Simone Leigh et Jeff Koons prêtent du travail pour la collecte de fonds de Kamala Harris

À l’approche de l’élection présidentielle américaine de novembre, de plus en plus d’artistes mettent leur talent au service de la candidate démocrate et actuelle vice-présidente Kamala Harris.

165 artistes contemporains de premier plan – Carrie Mae Weems, George Condo, Jenny Holzer, entre autres – ont contribué à ce groupe au bien intitulé, Artistes pour Kamalaqui organisera une vente d’une semaine à partir du 1er octobre. La vente en ligne comprend une vente aux enchères ainsi qu’une série d’offres à prix fixe, et tous les profits récoltés iront directement à la campagne de Harris.

La liste des stars de l’art comprend des sculpteurs, des photographes, des peintres et tous les autres ; les artistes activistes de longue date – Judy Chicago, Michele Pred, Amy Sherald, Hank Willis Thomas – sont rejoints par des vétérans du marché comme Jeff Koons, Cindy Sherman et Alex Katz.

Simone Leigh, lauréate du Lion d’Or 2022, a déclaré dans un communiqué qu’elle était « honorée » de faire partie de ce projet : « Aujourd’hui, notre pays est confronté à de nombreux défis, des menaces aux droits reproductifs aux inégalités économiques. Kamala a la vision, la ténacité et la compassion nécessaires pour relever ces défis et des plans concrets pour améliorer la vie de tous les Américains », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Nous partageons l’héritage jamaïcain, l’amour pour le tissu diversifié qui représente le meilleur de ce pays et une volonté de faire avancer un changement significatif. Je suis absolument ravi de soutenir Kamala Harris à la présidence.

Depuis que le président Biden s’est retiré de la course à la présidentielle, une grande partie du monde de l’art a adopté Harris. En août, Shepard Fairey a annoncé son premier soutien présidentiel depuis la première campagne de Barack Obama avec l’affiche AVANT, mettant en vedette un Harris au rendu graphique. L’affiche, tout comme son inspiration emblématique d’Obama, est audacieusement graphique, résolument optimiste et s’inspire du slogan de campagne de Harris, « Nous ne reviendrons pas en arrière ». Harris a regardé vers le haut, accompagné de la phrase « FORWARD ».

« Même si nous n’avons pas atteint tous les objectifs que nous cherchions, nous faisons des progrès, tout cela face à des menaces croissantes et à des adversaires politiques régressifs », a déclaré Fairey dans un communiqué.