Simone Inzaghi dénonce les erreurs de la Lazio après la démolition du Bayern Munich

L’entraîneur de la Lazio, Simone Inzaghi, a été frustré par les performances de son équipe en Ligue des champions, après une mauvaise défense qui a mené à trois des buts du Bayern Munich lors d’une victoire 4-1 pour les champions d’Allemagne.

Une passe en retrait de Mateo Musacchio fut prise pour le match d’ouverture de Robert Lewandowski, permettant à Inzaghi de remplacer le défenseur argentin après 31 minutes.

Le défenseur Patric était en faute pour le troisième but du Bayern, tandis que Francesco Acerbi a détourné un centre dans son propre filet pour leur quatrième au début de la seconde période pour donner au Bayern un énorme avantage avant le match retour des 16 dernières à Munich le 17 mars.

«Nous connaissions l’importance du jeu et la valeur de l’adversaire, mais nous leur avons facilité la tâche. Nous avons fait trois de leurs buts et c’est la plus grande déception », a déclaré Inzaghi à Mediaset.

«Nous avons contribué à leurs objectifs, c’est une mauvaise nuit mais nous devons aller de l’avant et ce sera une étape importante dans notre développement.»

Le résultat a prolongé la course invaincue des titulaires en Ligue des champions à 18 matchs et a été un soulagement après une série de deux matches sans victoire dans la ligue.

« Tout le monde a répondu aux attentes aujourd’hui », a déclaré l’entraîneur du Bayern Hansi Flick.

«Nous voulions les mettre sous pression dès le départ, ce que nous avons bien fait. Nous avons remporté le ballon en haut du terrain et créé de nombreuses occasions en conséquence. Étaient très heureux. »