Simone Inzaghi avant la finale de l’UCL

Simone Inzaghi a déclaré lundi que l’Inter Milan n’avait pas peur de Manchester City alors qu’il préparait son équipe pour la finale de la Ligue des champions contre l’équipe méga-riche à la recherche de triples.

L’Inter disputera à Istanbul sa première finale de Ligue des champions depuis sa dernière victoire il y a 13 ans, mais City est un grand favori pour être couronné roi d’Europe pour la première fois.

La ville de Pep Guardiola en est à sa deuxième finale de la Ligue des champions en trois ans et entre dans le choc de samedi après avoir détruit le Real Madrid dans les quatre derniers et remporté à la fois la Premier League et la FA Cup.

« On parle d’un match de football, il n’y a pas de peur », a déclaré Inzaghi.

« Nous avons beaucoup de respect mais nous sommes fiers de jouer cette finale car nous la voulions avec chaque fibre de notre être. »

L’Inter devra arrêter une puissante attaque de City dirigée par l’attaquant Erling Haaland qui a marqué 12 fois en Europe cette saison et sera en tête du classement des buteurs de la compétition quoi qu’il arrive en Turquie.

Alessandro Bastoni est l’un des trois défenseurs centraux de l’Inter qui sera chargé de garder un œil sur Haaland, et il a déclaré qu’il n’était pas préoccupé par la perspective de verrouiller les cornes avec le puissant Norvégien.

« Vous avez peur des meurtriers, pas des joueurs de football. Ce serait une erreur de parler de peur », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas Haaland contre l’Inter, c’est Manchester City contre l’Inter.

« Il n’y a pas de peur, juste le bon niveau de tension. Plus que tout, il y a du bonheur… J’ai hâte d’être sur le terrain. »

