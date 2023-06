« Simone est l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe »: Pippo Inzaghi fait l’éloge de son frère et entraîneur de l’Inter Milan avant la finale de la Ligue des champions

Simone Inzaghi a guidé l’Inter Milan vers la finale de la Ligue des champions cette saison en tant que manager, et son frère, le légendaire attaquant de la Juventus et de l’AC Milan Pippo, est plein de compliments pour le travail qu’il a effectué avec les Nerazzuri.

Succédant à San Siro à Antonio Conte à l’été 2021, Simone a permis à l’Inter Milan de rester compétitif en Serie A, mais surtout en Europe.

Le frère aîné Pippo est également entraîneur, avec l’équipe de Serie B Reggina, et pense que l’actuel patron de l’Inter Milan est l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe. Cela sera mis à l’épreuve samedi lorsqu’il affrontera Pep Guardiola et Manchester City, mais Pippo explique que le tempérament de son jeune frère lui sera certainement très utile.

« C’est un si bon entraîneur et il le mérite », a déclaré Pippo Inzaghi. QuatreQuatreDeux. « On se parle juste après chacun de nos matchs, pour partager des réconforts et des commentaires.

« Il regarde toujours les matchs de mon club, comme je fais les siens, à moins que nous ne voyagions en avion et que nous n’ayons pas accès à la télévision. Simone est l’un des meilleurs managers d’Europe et a incroyablement bien réussi jusqu’à présent.

« En Italie, si vous êtes trop poli – et il l’est – alors vous attirez généralement plus de critiques que vous n’en méritez. Il ne fait jamais beaucoup de bruit – il est trop bien élevé. Les Italiens aiment ces managers qui crient et prétendent être meilleurs qu’eux. sont. Mon frère n’est pas comme ça.

L’Inter Milan dispute sa première finale de Ligue des champions depuis sa victoire en 2010 contre le Bayern Munich, qui lui a assuré le triplé.

Cette fois-ci, cependant, ils chercheront à empêcher City de réaliser leur propre triplé, l’équipe de Premier League ayant déjà remporté le titre et la FA Cup cette saison.