Simone Biles, Shonda Rhimes et d’autres femmes noires qui nous inspirent quotidiennement

La gymnaste collégiale, qui était auparavant membre de l’équipe nationale américaine, a attiré l’attention de l’ancienne Première Dame Michelle obama avec sa routine au sol de janvier 2021. « Cette routine, je crois, est le reflet de tout ce que je suis en tant que femme aujourd’hui », a-t-elle dit plus tard. Ellen Degeneres. « Et j’ai choisi beaucoup d’artistes vraiment influents, des artistes noirs qui ont eu un impact énorme sur la communauté noire … Nous n’avons pas le droit d’utiliser des mots et des sons dans notre routine au sol. Donc, je me suis dit que si je n’allais pas pour pouvoir le dire, je voulais le faire différemment et faire la lumière sur la gymnastique. «