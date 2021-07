Simone Biles se retire des Jeux olympiques pour la santé mentale est une victoire

Il faut de la force pour participer aux Jeux olympiques. Il faut encore plus de force pour se retirer. Mercredi, la championne en titre Simone Biles s’est retirée de la finale de la compétition olympique individuelle de gymnastique multiple en raison de préoccupations persistantes concernant sa santé mentale. La participation de Biles au reste des Jeux olympiques de Tokyo a été plongée dans l’incertitude mardi après son retrait, la fédération américaine affirmant qu’une décision quant à savoir si Biles participerait aux finales individuelles serait prise après une évaluation quotidienne.

« Après une évaluation médicale plus poussée, Simone Biles s’est retirée du concours général individuel final des Jeux olympiques de Tokyo, afin de se concentrer sur sa santé mentale », a déclaré USA Gymnastics dans un communiqué. Athleta, sponsor de la gymnaste olympique américaine Simone Biles, a déclaré mardi dans un communiqué qu’elle la soutenait après son abandon de la finale de l’équipe féminine aux Jeux d’été de Tokyo, affirmant qu’elle devait se concentrer sur sa santé mentale.

Dans son premier tweet depuis sa sortie, Biles a écrit: « L’amour et le soutien débordants que j’ai reçus m’ont fait réaliser que je suis plus que mes réalisations et ma gymnastique auxquelles je n’avais jamais vraiment cru auparavant. »

l’amour et le soutien débordants que j’ai reçus m’ont fait réaliser que je suis plus que mes réalisations et ma gymnastique auxquelles je n’avais jamais vraiment cru auparavant. – Simone Biles (@Simone_Biles) 29 juillet 2021

La santé mentale est quelque chose qu’on nous a dit de prioriser au fil des ans. Choisissez-le plutôt que votre travail. Choisissez-le plutôt que vos amitiés. Choisissez-le plutôt que votre relation. En fin de compte, le seul à vivre avec votre cerveau et tout ce qu’il vous lance, c’est vous. La santé mentale est un sujet qui s’est finalement glissé dans le courant dominant au cours des dernières années, après des décennies de silence, de pratiques médicales inappropriées pour le traiter et, pour la plus grande partie de l’histoire, d’être considéré comme un simple problème physique. maladie.’

La science d’aujourd’hui a prouvé que la santé mentale a des liens avec la santé physique, ce qui pourrait être la raison du départ de Biles. Mais même si ce n’était pas le cas, Biles choisit d’arrêter simplement pour s’occuper de sa santé mentale est acceptable, cela n’a pas besoin d’une « justification » supplémentaire.

Plusieurs célébrités de Bollywood et d’Hollywood, dont Priyanka Chopra, Deepika Padukone, Justin Bieber et Janet Jackson, font preuve de solidarité avec la gymnaste Simone Biles après sa décision de se retirer de la compétition aux Jeux olympiques de Tokyo pour prendre soin de sa santé mentale. Biles a quitté la finale par équipe de gymnastique féminine mardi soir au Japon après avoir trébuché lors de sa première épreuve au saut de cheval.

Après sa sortie, Biles a fait une brèche dans le sujet de la santé mentale avant même de commenter officiellement. Voici quelques-uns des tweets que Biles a retweetés.

! PRIORISEZ VOTRE SANTÉ MENTALE !— Alissa Violet (@AlissaViolet) 27 juillet 2021

Sa déclaration officielle a également été très appréciée.

Aujourd’hui encore, ma fille a été épuisée par la chaleur lors d’un tournoi de softball. Elle m’a demandé si elle allait jouer demain, et j’ai dit : « c’est ton choix. Vous décidez comment vous vous sentez. Inspiré par toi, Simone. — Sara Yaeger (@sasymn) 29 juillet 2021

Vous êtes une inspiration et un modèle pour beaucoup, beaucoup de gens ! Donner la priorité à la santé mentale devrait être primordial pour tout le monde dans tous les domaines de la vie. Pour ceux qui excellent dans leur domaine, ce n’est pas différent… mais vous avez une voix pour faire la différence et promouvoir le changement. Guérissez-vous bientôt ! ​​— Martin Kneller (@martknell) 29 juillet 2021

La gymnastique est ce que vous faites Ce n’est pas qui vous êtes 🤍— Dominique Moceanu (@Dmoceanu) 29 juillet 2021

Le tweet de Biles mentionne qu’elle réalise enfin: « Je suis plus que mes réalisations. » Vous n’êtes pas votre travail. Vous êtes plus que ce que les autres attendent de vous, et votre priorité devrait toujours être d’être la meilleure version de vous, et pas les attentes des autres. Dans son article de 2017, « The Work You Do, the Person You Are » publié dans le New Yorker Magazine, la célèbre auteure Toni Morrison a partagé les conseils de son père : « Vous n’êtes pas le travail que vous faites ; vous êtes le personne que tu es. »

La décision de Biles a permis aux États-Unis d’obtenir une médaille d’argent olympique dans la compétition de gymnastique par équipe et a déclenché un débat houleux en ligne sur la santé mentale et l’esprit sportif. Mais cela ne devrait pas être le cas. La sortie de Biles doit être considérée pour ce que cela signifie : un important sujet de conversation sur la santé mentale, et lentement, notre acceptation de celle-ci.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici