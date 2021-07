Simone Biles se retire de l’épreuve du concours multiple individuel « pour se concentrer sur la santé mentale », déclare USA Gymnastics | Actualités des Jeux Olympiques

Simone Biles s’est retirée de la finale du concours général individuel féminin de jeudi aux Jeux olympiques de Tokyo « pour se concentrer sur sa santé mentale », a annoncé USA Gymnastics.

La joueuse de 24 ans s’est retirée après une rotation de la finale de l’équipe féminine mardi à Tokyo, invoquant des problèmes de santé mentale.

USA Gymnastics a déclaré que Biles n’avait pas encore décidé de se retirer de ses quatre finales individuelles, qui devraient avoir lieu la semaine prochaine.

Dans un communiqué, USA Gymnastics a déclaré : « Après une évaluation médicale plus poussée, Simone Biles s’est retirée de la finale du concours multiple individuel.

« Nous soutenons de tout cœur la décision de Simone et saluons sa bravoure en donnant la priorité à son bien-être. Son courage montre, encore une fois, pourquoi elle est un modèle pour tant de personnes. »

Après une nouvelle évaluation médicale, Simone Biles s’est retirée du concours général individuel final. Nous soutenons de tout cœur la décision de Simone et saluons sa bravoure en priorisant son bien-être. Son courage montre, encore une fois, pourquoi elle est un modèle pour tant de personnes. pic.twitter.com/6ILdtSQF7o – Gymnastique américaine (@USAGym) 28 juillet 2021

S’exprimant mardi après sa décision de se retirer de la finale par équipe féminine, Biles a expliqué qu’elle n’était pas blessée mais qu’elle avait pris la décision de « protéger » sa santé mentale.

Après son saut d’ouverture – qui a marqué 13,766, la note la plus basse de la première rotation – Biles s’est blottie avec un entraîneur puis a quitté le sol de la compétition avec le médecin de l’équipe.

Elle est revenue plusieurs minutes plus tard avec sa jambe droite enveloppée, avant de retirer ses poignées de barre, de serrer ses coéquipières Grace McCallum, Sunisa Lee et Jordan Chiles dans ses bras et de mettre une veste et un pantalon de survêtement.

Les Américains ont terminé deuxièmes pour remporter l’argent derrière l’équipe du Comité olympique russe qui a remporté l’or, tandis que la Grande-Bretagne a remporté le bronze.

Plus à venir…

Il s’agit d’un reportage sur les Jeux olympiques qui est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous propose des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Recevez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Rugby League, Rugby Union, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les gros titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.