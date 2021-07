Simone Biles se retire de la gymnastique par équipes alors que les Russes battent les États-Unis

Les gymnastes russes ont bouleversé l’équipe olympique américaine à Tokyo mardi soir après que la superstar américaine Simone Biles se soit retirée de la compétition.

Biles, le médaillé d’or olympique en titre et l’un des visages du contingent américain au Japon, a quitté la finale par équipe après une performance décevante au saut avec ce que USA Gymnastics a appelé « un problème médical ». Biles « sera évalué quotidiennement pour déterminer l’autorisation médicale pour les futures compétitions », a déclaré l’instance dirigeante de la gymnastique américaine.

Biles a déclaré plus tard à « TODAY » de NBC qu’elle était « en forme » et se sentait « bien » physiquement. Elle a dit qu’elle ressentait une pression accrue en tant que l’une des athlètes les plus connues aux jeux.

« Émotionnellement, ce genre de choses varie selon le temps et le moment », a-t-elle déclaré. « Vous savez, venir ici aux Jeux olympiques et être la vedette des Jeux olympiques n’est pas un exploit facile, alors nous essayons juste de le prendre un jour à la fois, et nous verrons. »

Le Comité olympique russe a remporté la médaille d’or par équipe avec un score de 169,528. Les États-Unis ont remporté l’argent avec un total de 166,096, tandis que la Grande-Bretagne a remporté le bronze avec 164,096.

Les Américains n’ont pas remporté l’or par équipe pour la première fois depuis 2008.

Biles a quitté la compétition après l’erreur de saut et s’est dirigé vers le sol avec un médecin d’équipe. Elle est revenue dans l’arène, a serré ses coéquipières dans ses bras et a regardé le reste de la compétition dans son uniforme d’échauffement.

La médaillée d’or du concours multiple de 2016 a déclaré qu’elle verrait si elle défendrait son titre individuel jeudi.

Biles, 24 ans, est considéré comme l’un des plus grands gymnastes de l’histoire du sport. Elle a remporté quatre médailles d’or aux Jeux olympiques de 2016 et a dominé les championnats du monde avec 19 médailles d’or à son actif.

Biles a parlé des problèmes de santé mentale dans le passé. Dans une série de vidéos Facebook Plus tôt ce mois-ci, elle a déclaré qu’elle souffrait de dépression après avoir reconnu qu’elle avait été victime d’abus sexuels par Larry Nassar, un ancien médecin de USA Gymnastics et de la Michigan State University.

Il a été accusé d’avoir agressé des dizaines de filles et de femmes, dont Biles et d’autres gymnastes olympiques. Nassar a été condamné en 2018 à jusqu’à 175 ans de prison.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.

Divulgation: la société mère de CNBC, NBCUniversal, possède NBC Sports et NBC Olympics. NBC Olympics est le détenteur américain des droits de diffusion de tous les Jeux d’été et d’hiver jusqu’en 2032.