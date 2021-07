Simone Biles se retire de la finale par équipe de gymnastique aux Jeux olympiques de Tokyo

TOKYO – Simone Biles s’est retirée de la finale olympique par équipe mardi, abandonnant la compétition après avoir eu du mal à décrocher un saut.

La porte-parole de USA Gymnastics, Carol Fabrizio, a confirmé à USA TODAY Sports que Biles ne participerait pas aux autres épreuves.

« Simone s’est retirée de la compétition finale par équipe en raison d’un problème médical », a-t-elle déclaré. « Elle sera évaluée quotidiennement pour déterminer l’autorisation médicale pour les futures compétitions. »

Biles a quitté le terrain de compétition quelques instants après avoir eu du mal à décrocher un saut qui est une seconde nature pour elle. Lors du premier événement de l’équipe, elle a renversé de manière choquante un Amanar – l’un de ses coffres les plus difficiles – et a à peine décroché un un et demi.

Visiblement bouleversée, Biles s’est entretenue avec l’un de ses entraîneurs personnels, Cécile Landi, et le médecin de l’équipe, Marcia Faustin. Bien qu’elle ait mis ses poignées pour se préparer aux barres asymétriques, elle a quitté le sol de la compétition.

À son retour, elle a enlevé ses poignées et mis ses échauffements et son masque et a regardé ses coéquipiers poursuivre la compétition.

Son départ signifie que les femmes américaines devront compter sur leurs trois gymnastes restantes – Grace McCallum, Jordan Chiles et Sunisa Lee.

Dans les finales par équipes, les pays alignent trois gymnastes et comptent les trois scores, mais ont la possibilité de choisir qui concourt sur chaque engin avec quatre femmes dans chaque équipe.