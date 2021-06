Simone Biles se prépare pour les Jeux olympiques de Tokyo en remportant le septième titre américain

Simone Biles a de nouveau montré sa qualité, surclassant le terrain aux championnats américains de gymnastique dimanche pour remporter un septième titre national record et faire de sa sélection dans l’équipe olympique de Tokyo une simple formalité.

Mais qui obtiendra les autres places convoitées dans l’équipe américaine restera sans réponse jusqu’aux essais olympiques américains du 24 au 27 juin, avec plusieurs gymnastes mettant des marqueurs avec de bons résultats au cours du week-end à la rencontre de Fort Worth.

Biles a remporté quatre médailles d’or aux Jeux olympiques de Rio 2016 et visera le même parcours ou plus à Tokyo. Elle a ajouté à son palmarès en tant que plus grande gymnaste de tous les temps, avec un score gagnant de 119,65, près de cinq points d’avance sur la deuxième place Sunisa Lee avec 114,95.

« C’est vraiment émouvant, surtout pour ma deuxième course olympique, c’est vraiment fou », a déclaré Biles, qui a remporté toutes les compétitions générales auxquelles elle a participé depuis les championnats des États-Unis de 2013. « C’était très amusant, mais ça a été beaucoup de stress aussi.

« En route pour les épreuves. »

Alors que c’était une fuite au sommet, ce fut une bataille serrée derrière Biles pour la deuxième place avec Jordan Chiles terminant troisième à un demi-point derrière Lee.

La bataille pour les places olympiques est toujours intense, mais encore plus pour Tokyo avec la compétition par équipe réduite à quatre membres sur cinq et seulement deux places supplémentaires à gagner sur les engins individuels.

Avec Biles un verrou pour une place, Lee et Chiles ressemblent à des prétendants avec Emma Malabuyo, Leanne Wong et Jade Carey, qui étaient toutes à un demi-point l’une de l’autre terminant quatrième, cinquième et sixième.

Les huit premiers aux championnats américains se qualifient automatiquement pour les essais olympiques.

Dans ce qui n’était que sa deuxième compétition en 18 mois, Biles a secoué toute rouille restante en offrant un spectacle éblouissant qui a laissé la foule en admiration, même sans retirer ses bouchons de spectacle comme le saut à double carpe Yurchenko qu’elle est la seule femme à atterrir en compétition.

La championne du monde en titre et championne olympique du concours multiple a montré peu d’émotion alors qu’elle parcourait ses routines, affichant les meilleures notes sur trois des quatre engins – le saut de cheval, l’exercice au sol et la poutre d’équilibre.

Avant la séance finale, Laurie Hernandez, membre de l’équipe médaillée d’or 2016 à Rio et candidate à une place dans l’équipe de Tokyo, s’est retirée des championnats après avoir hypertendu son genou gauche à l’entraînement vendredi.

La joueuse de 21 ans devra désormais demander une place aux essais si elle veut avoir une chance de faire de son rêve de deuxièmes Jeux olympiques une réalité.

