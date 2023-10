Simone Biles sacrée championne du monde du concours multiple pour la sixième fois, un record

Au cours des deux années qui se sont écoulées depuis que Simone Biles est revenue des Jeux olympiques mentalement et physiquement vide, il lui a fallu tout pour revenir au sommet. Elle a d’abord dû abandonner son sport pour guérir, avec de nombreuses heures passées en thérapie. Depuis son retour, elle s’y remet comme jamais.

C’est grâce à ce travail acharné, cet engagement et cette force mentale, ainsi qu’à son talent sans précédent, que Biles est à nouveau officiellement la meilleure gymnaste du monde. Vendredi, Biles a remporté un sixième titre mondial du concours multiple, un record, aux Championnats du monde de gymnastique artistique à Anvers avec un score de 58,399.

« C’était émouvant, et cela signifie tout », a déclaré Biles par la suite. «Le combat, tout ce que j’ai mis en œuvre pour revenir à cette place, me sentir suffisamment à l’aise et en confiance pour concourir. C’était beaucoup.

Même si Biles dominait ses rivales, la qualité de ses plus proches prétendantes restait incroyablement élevée. Dans une brillante lutte pour l’argent et le bronze qui s’est soldée par une rotation finale spectaculaire au sol, Rebeca Andrade, du Brésil, championne de l’année dernière, a remporté l’argent avec un score de 56,766. Shilese Jones, coéquipier de Biles, a remporté le bronze avec 56,332. Biles compte désormais 34 médailles mondiales et olympiques, soit plus que n’importe quel gymnaste, homme ou femme, dans l’histoire du sport.

La soirée a cependant commencé avec une énorme déception. Quelques instants avant que les gymnastes n’entrent dans l’arène, British Gymnastics a annoncé que Jessica Gadirova s’était retirée de la compétition « par mesure de précaution ». Gadirova s’était qualifiée pour la finale à la troisième place et elle était l’une des meilleures chances de médaille.

Bien qu’elle ait été recrutée à bref délai en remplacement, Alice Kinsella a bien performé, réalisant les quatre routines et terminant à la septième place. Après une bonne journée, Ondine Achampong termine 13ème.

Malgré le court préavis de sa compétition pour remplacer Jessica Gadirova, Alice Kinsella a bien performé. Photographie : Yves Herman/Reuters

Dans une démonstration de son excellence sans égal, Biles a choisi d’exécuter son saut Cheng sur le double carpé Yurchenko, beaucoup plus risqué, mais elle l’a si bien exécuté qu’il a obtenu un score presque aussi élevé que le saut considérablement plus difficile. Biles a collé son coffre-fort Cheng à froid, recevant un énorme score de 15,1. Andrade est l’une des meilleures interprètes de Chen aux côtés de Biles, mais elle était déjà à 0,4 point de l’Américaine après la première rotation.

Biles a continué sa forme solide tout au long, naviguant facilement dans une routine sécurisée aux barres asymétriques pour obtenir un autre score solide de 14,333, le sixième score le plus élevé à l’engin de la finale bien qu’il soit son plus faible. Elle a ensuite travaillé sur une autre routine de poutre fluide et confiante. Lors de la rotation finale, rien d’autre qu’un exercice catastrophique au sol n’aurait pu empêcher Biles de gagner.

La véritable intrigue était directement derrière elle alors qu’Andrade sortait des limites sur le sol, mais en faisait juste assez pour retenir Jones, qui a réussi un arrêt incroyable, trébuchant lors d’une passe tumultueuse mais la complétant d’une manière ou d’une autre. Alors qu’Andrade, 24 ans, et Jones, 21 ans, remportaient leurs médailles aux côtés de Biles, ils sont entrés collectivement dans l’histoire. C’est la première fois que les trois médaillées du concours multiple mondial ont plus de 20 ans et que trois femmes noires montent sur la plus haute marche du podium du concours multiple mondial.

Simon Biles montre sa médaille d’or flanquée de Rebeca Andrade (à gauche) et Shilese Jones (à droite). Photographie : Naomi Baker/Getty Images

« Je pensais que c’était incroyable », a déclaré Biles. « Magie des filles noires. J’espère que cela apprendra à toutes les jeunes filles que vous pouvez faire tout ce que vous voulez.

As every competitor watched on, Biles, as usual, stepped up to the floor to perform the final routine of the night. Although she pounded through four brilliant tumbling passes, it was not perfect. Biles comically tripped while attempting a leap, which she later blamed on her general clumsiness. Such is her dominance, it didn’t matter. She laughed at the error in the middle of her routine and her floor score of 14.533 was still the highest of the night as it sealed her gold medal.

Afterwards, Biles said that Wednesday’s team final had brought up memories of her withdrawal from the Olympics team final in Tokyo. After leading the United States to gold this week, Biles said she had a session with her therapist.

“I was so much more nervous for team finals just because that’s when everything [in Tokyo] s’est produit, donc j’ai été un peu traumatisée par cela », a-t-elle déclaré. "Alors aujourd'hui, je me sentais un peu plus détendu."

Outre son excellence et sa force mentale, ce retour est un triomphe de la longévité de Biles. Rares sont ceux qui peuvent résister mentalement et physiquement à une décennie de gymnastique d’élite tout en concourant à un niveau aussi élevé. Pour tant de gymnastes prêts à se soumettre à tant de conflits, leur corps décide souvent à leur place de la durée de leur carrière.

Mais malgré la difficulté de sa gymnastique et la façon dont elle a constamment fait progresser son sport, la jeune femme de 26 ans a incroyablement bien pris soin de son corps, elle a maintenu sa passion pour le sport à travers tant de défis qui ont changé sa vie et, 10 des années après son premier triomphe, elle reste intouchable.