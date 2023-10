Simone Biles revient aux Championnats du monde cette semaine. Elle a un nouveau coffre-fort et un nouvel état d’esprit.

Simone Biles revient à sa première compétition internationale depuis les Jeux olympiques de Tokyo lorsqu’elle participe cette semaine aux Championnats du monde 2023 à Anvers, en Belgique – la même ville où elle a remporté son premier titre mondial il y a dix ans à 16 ans.

Depuis, elle a remporté huit titres nationaux, 25 médailles mondiales et sept médailles olympiques et a déclenché une conversation nationale sur la santé mentale.

Biles se prépare également à dévoiler une nouvelle compétence sur la scène mondiale. Elle envisage de devenir la première femme à réaliser un double saut carpé Yurchenko – deux backflips depuis le tremplin dans une position du corps carpé – lors d’une compétition internationale majeure. Si elle le remet sur ses pieds, la compétence portera son nom.

Sa gymnastique n’est pas la seule chose qui est différente cette fois-ci. Biles a une nouvelle approche, tant physique que mentale, pour son retour au sport.

Un nouvel état d’esprit en route vers Paris 2024

Beaucoup s’attendent à ce que Biles s’impose à nouveau à Anvers, mais elle dit avoir changé de mentalité après les Jeux olympiques de Tokyo.

« Je pense que nous devons être un peu plus prudents dans la façon dont nous faisons les choses », a-t-elle déclaré récemment dans un communiqué. entretien avec le spectacle « AUJOURD’HUI ». « Tout ce que nous faisons jusqu’à [Paris 2024] est très intentionnel. Nous avons en quelque sorte joué au plus bas cette fois, en nous assurant que mentalement et physiquement soient tous deux intacts.

Biles se concentre sur « être intentionnel, suivre une thérapie et s’assurer que tout est aligné pour que [she] peut faire [her] meilleure au gymnase, sois une bonne épouse, une bonne fille, une bonne amie, toutes les bonnes choses », a-t-elle déclaré.

Après avoir lutté contre les « twisties » et s’être retiré de plusieurs épreuves aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, Biles a pris une pause dans le sport. La condition de désorientation spatiale est courante en gymnastique et est généralement temporaire, mais Biles a pris près de deux ans de congé pour récupérer mentalement et physiquement après les Jeux olympiques.

« J’ai encore peur de faire de la gymnastique », dit-elle dit dans une interview d’octobre 2021 avec « TODAY ». Le monde de la gymnastique ne savait pas si Biles, considéré considéré par beaucoup comme le plus grand gymnaste de tous les temps, reviendrait un jour sur la scène de la compétition.

Pendant son temps libre, Biles marié Le joueur de la NFL Jonathan Owens, qui a signé avec le Packers de Green Bay plus tôt cette année.

«Je pense que je dois prendre un peu plus soin de moi et m’assurer de prendre du temps pour les choses importantes de ma vie», a-t-elle déclaré.

Biles a annoncé son retour à la compétition en juin avant l’US Classic, au cours de laquelle elle a exécuté ses techniques de torsion sans accroc et remporté le titre du concours général.

Malgré sa préparation mentale, elle n’est pas à l’abri des nerfs de la compétition. « Je me sens très anxieuse », dit-elle. posté sur les fils d’Instagram avant l’entraînement sur le podium à Anvers jeudi.

L’entraînement sur le podium est une sorte de « répétition générale » pour les gymnastes d’élite, où ils s’entraînent sur l’équipement de compétition avant les qualifications. Biles a exécuté ses routines complètes avec seulement des erreurs mineures.

Anciens olympiens responsables de USA Gymnastics

Lors de son troisième cycle olympique, Biles est revenue dans un nouvel ordre chez USA Gymnastics. La structure de direction de l’organisation était révisé l’année dernière, la barre étant désormais partagée entre trois personnes, au lieu d’être entre les mains d’une seule personne.

Chellsie Memmel et Alicia Sacramone Quinn, toutes deux anciennes gymnastes d’élite et membres de l’équipe olympique médaillée d’argent de 2008, partagent désormais les responsabilités de leadership avec l’entraîneur de longue date Dan Baker.

Cette décision marque une tentative de l’organisation de décentraliser le pouvoir et de donner la priorité au bien-être des athlètes après que Larry Nassar, le médecin de l’équipe nationale américaine, ait été condamné à une peine pouvant aller jusqu’à 175 ans de prison pour avoir abusé sexuellement de centaines de gymnastes, dont Biles.

Biles et ses anciens coéquipiers olympiques ont témoigné devant la commission judiciaire du Sénat en septembre 2021 après qu’un rapport de l’inspecteur général du ministère de la Justice ait détaillé la mauvaise gestion par le FBI de l’affaire Nassar.

«Je suis ravi de faire partie de l’équipe d’entraîneurs et d’athlètes qui font avancer notre programme», Memmel dit dès son embauche. « Avoir la chance de redonner et de contribuer à créer le meilleur environnement possible pour réussir est une excellente opportunité. J’ai hâte de contribuer à l’élaboration et à l’exécution d’un plan qui permettra aux athlètes de se sentir et de performer à leur meilleur.

Biles fera ses débuts avec le saut le plus difficile de la gymnastique féminine

Le double brochet Yurchenko est une affaire inachevée pour Biles. Elle complété l’a fait au niveau national pour la première fois avant les Jeux olympiques de Tokyo, mais n’a pas eu la chance de le réaliser à l’échelle internationale après s’être retiré des épreuves par équipe, du concours général et du saut de cheval en 2021.

Afin d’ajouter une nouvelle compétence au livre de règles, les gymnastes doivent la compléter lors d’une compétition internationale majeure, comme un championnat du monde ou les Jeux olympiques. Biles a exécuté avec succès le sauter à deux compétitions américaines cette année. Si elle l’atteint à Anvers, le coffre-fort portera officiellement son nom dans le code de pointage.

Elle a officiellement soumis cette habileté à la FIG, l’instance dirigeante internationale de la gymnastique, et cela a été récompensé la valeur de difficulté la plus élevée de tous les sauts de saut en gymnastique féminine.

Elle est la favorite pour la médaille d’or au saut de cheval, ainsi qu’aux épreuves du concours multiple, des exercices au sol, à la poutre et par équipe.

Tous les regards seront tournés vers Biles alors qu’elle fait son retour international, mais elle sera flanquée de cinq coéquipières : la médaillée d’argent du concours multiple mondial Shilese Jones, les championnes du monde 2022 Skye Blakely et Leanne Wong, la nouvelle venue Joscelyn Roberson et l’athlète suppléante Kayla DiCello. .

Suni Lee, médaillée d’or olympique du concours général et star des Jeux de Tokyo, opté ne pas concourir pour une place dans l’équipe alors qu’elle se remet de problèmes rénaux.

Avec l’équipe russe toujours banni exclues de la compétition en raison de la guerre en cours en Ukraine, les Américaines entreront aux championnats du monde en tant que grandes favorites pour remporter l’or. Participer aux Championnats du monde est une étape clé dans la voie de la qualification d’une équipe aux Jeux olympiques de Paris l’été prochain. L’absence de la Russie ici met en péril sa place olympique.

La Grande-Bretagne, le Brésil et la Chine seront désormais les équipes à surveiller dans la bataille pour l’argent.

La finale par équipe, où les Américaines ont remporté toutes les médailles d’or aux championnats du monde depuis 2011, aura lieu le 4 octobre. En supposant que Biles franchisse le tour de qualification dimanche, elle concourra pour le titre du concours général individuel le 6 octobre.