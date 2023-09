Simone Biles retrouve Jonathan Owens après le retour de la gymnastique – Hollywood Life

Voir la galerie





Simone Biles26 ans, a partagé un moment mémorable qu’elle a vécu avec son mari Jonathan Owens, 28 ans, lorsqu’ils se sont retrouvés après son retour à la gymnastique professionnelle cette semaine. L’impressionnante athlète, qui a remporté son huitième titre national aux championnats de San Jose, en Californie, a posté sur Instagram une photo en gros plan de ses mains alors qu’ils portaient leurs alliances à l’annulaire.

« de nouveau ensemble🤞🏾 », a écrit Simone dans la légende du message, qui a reçu beaucoup de likes et de réponses. « Le couple le plus mignon d’Internet », a écrit un abonné, tandis qu’un autre a qualifié la photo de « si douce ». Jonathan lui-même a également répondu au cliché avec « De retour à la maison » et deux émojis en forme de cœur rouge.

La dernière photo de Simone intervient après qu’elle ait fait la une des journaux en marquant l’histoire avec sa huitième victoire aux championnats nationaux à San Jose, en Californie, le 27 août. La victoire est survenue 10 ans après avoir remporté son premier titre national et deux ans après avoir pris une pause dans la gymnastique. Elle a expliqué à quel point c’était formidable de gagner à nouveau, dans une interview. «Je pense que c’est vraiment spécial», dit-elle dit BNC après sa victoire. « Je fais ça depuis si longtemps, j’ai l’impression que je ne pense pas aux chiffres, je pense à ma performance. Et je pense que, dans l’ensemble, j’ai atteint 8 sur 8 [routines]. Il est 8. Je suppose que c’est un chiffre porte-bonheur cette année.

Avant la victoire aux championnats nationaux, Simone a remporté l’US Classic 2023 à Hoffman Estates, Illinois début août. Elle s’est imposée après avoir terminé première dans trois de ses quatre épreuves (elle est arrivée troisième aux barres asymétriques). Cette victoire, qui, selon elle, « lui faisait vraiment du bien », l’a conduite aux championnats nationaux, et on ne sait toujours pas si elle visera à participer aux Jeux olympiques de 2024.

Le retour réussi de Simone en gymnastique d’élite fait suite à son mariage épique avec Jonathan. Les tourtereaux se sont mariés lors d’un mariage au palais de justice en avril avant de se marier à destination à Cabo San Lucas, au Mexique, en mai. Ils se sont rencontrés pour la première fois sur l’application de rencontres Raya en 2020 et se sont fiancés en 2022.