Simone Biles reprend le contrôle aux championnats américains de gymnastique

On dirait que la rouille est partie pour Simone Biles. Enfin presque.

La championne olympique et mondiale de gymnastique en titre a offert un spectacle éblouissant aux championnats des États-Unis vendredi soir, affichant un score de 59,550 pour faire de son septième titre national une certitude pratique.

La joueuse de 24 ans a exprimé un peu de frustration après des erreurs à la poutre et aux barres asymétriques lors de l’US Classic il y a deux semaines, sa première rencontre en plus de 18 mois. Elle avait certainement l’air beaucoup plus raffinée avec les essais olympiques dans trois semaines et les Jeux de Tokyo dans moins de 50 jours.

Vêtue d’un justaucorps avec le contour d’une chèvre, clin d’œil à son statut de plus grande de tous les temps sur son épaule droite, Biles a montré pourquoi elle est dans une classe à part, même une nuit où elle a choisi de garder sa dernière innovation secrète .

Biles a impressionné à Indianapolis le mois dernier lorsqu’elle est devenue la première femme à terminer un saut double carpé Yurchenko en compétition. Elle l’a décroché à l’entraînement mercredi, mais a plutôt opté pour une paire de sauts avec une difficulté moindre. Elle a percé son Cheng et a fait un pas assez important après avoir atterri son Amanar, mais a toujours eu peu de mal à afficher le score le plus élevé de 15,800 de la nuit.

Elle n’avait pas fini. Sa routine aux barres asymétriques était en grande partie sans erreur seulement deux semaines après être tombée sur le tapis après avoir échoué à établir une connexion. L’exercice au sol, une vitrine de plus d’une minute de l’athlétisme en plein essor qui a fait de Biles le gymnaste rare avec un attrait croisé massif continue d’être un problème. Sorte de. Biles dégringole avec tellement de puissance que le contrôle est parfois un problème. Elle est sortie trois fois au cours de sa routine.

Ce n’était pas important. Son score de 14,650 était toujours près d’un demi-point devant le 14,200 de Leanne Wong.

Alors que Biles effectue essentiellement une vérification des systèmes alors qu’elle tente de devenir la première femme en plus de 50 ans à répéter son titre de championne olympique, l’image de qui la rejoindra à Tokyo commence à se préciser.

Sunisa Lee, qui concourait sur une cheville molle qui l’obligeait à marcher en boitant nettement chaque fois qu’elle n’était pas en compétition, a commencé par une série spectaculaire aux barres asymétriques où elle est l’une des meilleures au monde et s’est accrochée jusqu’au bout. Son score de 57,35 l’a replongée dans la conversation, une conversation qui semblait incertaine après quelques moments instables le mois dernier.

Jordan Chiles a poursuivi sa remarquable ascension. Sa confiance semblant grandir à chaque rotation, Chiles plaide de manière convaincante pour une place olympique. Le joueur de 20 ans est troisième au classement général avec 56,900 et a terminé parmi les quatre premiers dans les quatre épreuves, y compris le deuxième derrière Biles au saut et à la poutre.

Jade Carey est quatrième, suivie de Wong, Kara Eaker et Emma Malabuyo. Kayla DiCello, qui termine régulièrement troisième à Classic, est sortie des barres et de la poutre et se retrouve neuvième.

La soirée de Laurie Hernandez, double médaillée olympique, s’est terminée tôt. La jeune femme de 20 ans a hypertendu son genou droit en tentant de descendre de sa poutre pendant les échauffements. Elle a vidé sa routine et semblait avoir mal après avoir terminé. Hernandez a fini par gratter sur des barres asymétriques, mais a tweeté qu’elle gardait l’esprit ouvert quant à la compétition lors de la finale de dimanche.

Chellsie Memmel, championne du monde en 2005 et médaillée d’argent olympique en 2008, a participé à trois des quatre épreuves. Alors que la foule rugissait à chaque tournant, elle a terminé cinquième au saut de cheval et sixième à la poutre.

