Simone Biles repousse les limites de la gymnastique aux essais olympiques américains de 2021

ST. LOUIS — Si la gravité ne peut retenir Simone Biles, bonne chance à la Fédération Internationale de Gymnastique.

Biles a ramené sa double sortie en vrille et en double saut périlleux à la poutre pour la première fois en près de deux ans aux essais olympiques vendredi soir. C’est l’habileté si ridiculement difficile qu’aucune autre femme ne l’essaye même. Mais la FIG, dans son infinie sagesse, refuse de lui accorder un juste crédit car elle ne veut pas donner d’idées à d’autres gymnastes moins doués.

« Je peux le faire, et c’est toujours une mise à niveau et c’est sûr », a déclaré Biles à USA TODAY Sports en avril. « Cela n’ajoute pas trop de valeur de départ à ma routine, mais je suis capable de le faire. Et je pense que les gens viennent voir ces compétences.

C’est, parmi beaucoup d’autres raisons, ce que les copains de la FIG n’ont pas compris. La personne moyenne peut ne pas savoir exactement ce qu’est un double-double. Ou pourquoi chaque gymnaste n’est pas capable d’en faire un.

Mais ils savent que Biles fait quelque chose d’un autre monde, et que c’est sacrément cool à voir. Si vous êtes les leaders d’un sport, en particulier d’un sport qui n’a pas une place régulière sous les projecteurs, pourquoi ne voudriez-vous pas encourager cela ?

Pour ceux qui ne connaissent pas la trame de fond, chaque élément de la gymnastique a une valeur numérique. Au fur et à mesure que les compétences augmentent en difficulté, leur valeur devrait également augmenter. Sur la base des progressions précédentes, le double-double de Biles aurait dû valoir trois dixièmes de point supplémentaires.

Au lieu de cela, le comité technique féminin de la FIG a déclaré que cela ne valait qu’un dixième de plus.

Leur explication ? Ils voulaient sauver les autres gymnastes d’eux-mêmes.

« En attribuant des valeurs aux nouveaux éléments, le WTC prend en considération de nombreux aspects différents ; le risque, la sécurité des gymnastes et la direction technique de la discipline », avait-il alors déclaré. « Il y a un risque supplémentaire à l’atterrissage de doubles saltos pour les sorties à la poutre (avec/sans vrilles), y compris un atterrissage potentiel sur le cou.

« En renforçant, il existe de nombreux exemples… où des décisions ont été prises pour protéger les gymnastes et préserver la direction de la discipline. »

Maintenant, il y a des gymnastes qu’il faut absolument maîtriser. (Oui, quelques-uns d’entre vous, spécialistes du saut, je vous regarde directement.) Mais Biles n’en fait pas partie. Elle repousse les limites du sport, mais pas de manière imprudente.

Le score de Biles à la poutre vendredi soir était de 15,133, qui comprenait un 8,333 pour l’exécution. Cela correspond au score d’exécution le plus élevé de la soirée sur l’événement, une indication que non seulement elle a la capacité athlétique de réaliser des compétences que les autres gymnastes ne peuvent même pas comprendre, mais elle les a entraînés jusqu’à la perfection.

Le système de notation ouvert a été créé, en partie, pour encourager l’innovation, et c’est exactement ce que fait Biles. L’exercice Biles à la poutre ne doit pas être confondu avec l’exercice Biles I au sol. Ou l’exercice Biles II au sol. Ou les Biles au coffre. Ou le futur Biles II au coffre.

Et maintenant, la FIG perd ses nerfs.

En ne créditant pas suffisamment cette descente à la poutre, ou le double saut carpé Yurchenko qu’elle a fait pour la première fois à l’US Classic en mai, la FIG essaie de décourager Biles de défier à la fois ses propres limites et celles du sport.

Mais la FIG devrait vraiment savoir mieux maintenant.

Biles s’est déjà imposée comme la plus grande gymnaste du sport, une quadruple médaillée d’or olympique qui a plus de médailles aux championnats du monde que tout autre gymnaste, homme ou femme. Bien que la motivation de collecter plus de médailles et de titres ait pu suffire à un moment donné de sa carrière, elle ne l’est plus.

« Cette fois, j’ai l’impression que c’est juste pour moi, et je peux aller là-bas et tester mes limites », a-t-elle déclaré. « J’ai déjà en quelque sorte marqué mon statut, et quoi qu’il arrive (à Tokyo) arrive. Mais je vais me pousser pour voir jusqu’où je peux aller dans le sport.

Le reste du monde reconnaît à quel point c’est un cadeau d’être témoin de cela. Dommage que la FIG ne puisse pas.

Suivez la chroniqueuse de USA TODAY Sports Nancy Armor sur Twitter @nrarmour.