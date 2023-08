Simone Biles remporte un huitième titre national du concours multiple : comment elle est encore une fois entrée dans l’histoire

Simone Biles a remporté dimanche un huitième titre national du concours multiple aux championnats américains de gymnastique à San Jose avec un score total de 118,450 sur deux nuits de compétition. Voici ce que vous devez savoir :

À 26 ans, Biles est également la femme la plus âgée à avoir remporté la couronne américaine du concours multiple.

Shilese Jones a terminé deuxième avec une note combinée de 114,550 tandis que Leanne Wong a remporté le bronze avec une note de 111,100.

Biles a également remporté des titres nationaux à la poutre et aux exercices au sol tout en décrochant le bronze aux barres asymétriques. Même si elle a obtenu le score le plus élevé au saut de cheval les deux soirs, elle n’a pas participé à deux sauts différents dimanche, ce qui la rendait inéligible pour une médaille dans cette épreuve.

L’AthlétismeL’analyse instantanée de :

Comment Biles est entré (encore) dans l’histoire

Biles s’est construit une avance de 2,55 points en totalisant 59,300 au concours général vendredi lors de la première soirée de la compétition. Elle a obtenu un énorme 15,700 au saut pour son double carpé Yurchenko, qui est le saut le plus difficile réalisé actuellement en gymnastique féminine. Si Biles l’exécute lors d’un événement international, comme les championnats du monde en octobre, cela deviendra son deuxième saut éponyme dans le code de pointage.

Biles n’a pas opté pour le double carpé dimanche, mais elle a ouvert la deuxième soirée au saut de cheval avec un Cheng, qui a obtenu un 14,850. Cette compétence nécessite qu’un gymnaste effectue un arrondi sur le tremplin suivi d’une entrée immédiate d’un demi-tour sur la table de saut. Le gymnaste se lance ensuite hors de la table dans un salto disposé avec une 1/2 vrille. C’est l’un des sauts les plus difficiles du code de pointage, et très peu de gymnastes y participent.

Deux énormes scores au sol (14,800 avec une déduction hors limites vendredi, un encore meilleur 15,400 avec des atterrissages plus contrôlés dimanche) ont également propulsé Biles devant ses concurrentes. Sa routine comprend quatre passes de tumbling extrêmement difficiles, et elle a encore des compétences encore plus difficiles (comme le double repli arrière à triple torsion, nommé Biles II) qu’elle pourrait ajouter si elle souhaite se perfectionner. Elle exécute sa première compétence éponyme, une disposition double dos avec une demi-torsion connue sous le nom de Biles I, comme troisième basse.

Bien sûr, le GOAT a également réalisé des routines stellaires aux barres et à la poutre. Son réglage à la poutre le premier soir a commencé de manière très fragile, mais elle l’a maîtrisé pour obtenir un 14.450. Elle a ensuite réussi sa routine de la deuxième soirée pour gagner quatre dixièmes, avec un score de 14,850.

ALLER PLUS LOIN Comment Simone Biles est revenue pour une autre chance aux Jeux olympiques

Des surprises ?

Jordan Chiles a connu une rencontre difficile dimanche avec une chute des barres et une autre hors poutre. Elle a montré des améliorations par rapport aux classiques américaines vendredi et est généralement une compétitrice constante, surtout après avoir acquis de l’expérience en participant chaque semaine de la saison de gymnastique de la NCAA en tant que star de l’UCLA. Mais ne la comptez pas pour autant. Elle avait l’air solide au sol et a un peu plus de temps pour continuer à peaufiner ses routines avant que l’équipe du Championnat du monde 2023 ne soit sélectionnée.

Des routines remarquables

Si vous faites un pronostic sur l’équipe du monde, vous devez regarder Jones aux barres. Il y a une raison pour laquelle elle est la médaillée d’argent mondiale en titre dans cette épreuve, et ses performances lors de cette épreuve à San Jose en font une très sérieuse candidate pour l’équipe des Championnats du monde 2023. Elle prend une grande hauteur lors de ses mouvements de libération et semble flotter grâce à ses compétences.

Wong était une force avec laquelle il fallait compter tout le week-end, mais sa routine au sol dimanche était un point d’exclamation pour la star des Florida Gators. Elle a réussi trois de ses quatre passes tumbling, dont un double tracé qui est une nouvelle compétence pour elle. Sa routine de barre, comprenant une transition complète de la barre haute à la barre basse, a également été un moment fort.

Lecture obligatoire

(Photo : Ezra Shaw/Getty)