Simone Biles remporte un autre titre américain, celui-ci de façon record

FORT WORTH, Texas – Il est sûr de dire que Simone Biles ne faisait pas défiler Twitter au milieu de la rencontre pour consulter le classement mis à jour.

La championne du monde et olympique en titre n’a pas perdu une compétition du concours général depuis huit ans, et elle a prolongé cette séquence de manière record dimanche soir. Son septième titre aux championnats des États-Unis est le plus pour une femme et lie Alfred Jochim – qui concourait à l’époque où la gymnastique incluait l’escalade sur corde.

Biles a terminé avec 4,7 points d’avance sur Sunisa Lee, qui a également terminé deuxième en 2019, la dernière fois que les championnats nationaux ont eu lieu. Ou, comme les gymnastes le décrivent, d’abord dans la division non-Simone. Biles a obtenu le meilleur score lors de la compétition de deux jours au saut de cheval, à la poutre et au sol, et a terminé troisième dans sa « pire » épreuve, les barres asymétriques.

Viennent ensuite les essais olympiques, qui auront lieu du 24 au 27 juin à St. Louis. Les deux meilleurs buteurs là-bas – Biles et quelqu’un d’autre – gagnent automatiquement des places dans l’équipe de Tokyo, et un comité de sélection choisira les deux autres.

Il est facile de se complaire dans la grandeur de Biles. Imaginez si, au sommet de leur carrière, Tiger Woods ou Serena Williams remportaient tous les tournois majeurs. Pas un ou deux. Chacun. Pendant plusieurs années consécutives. Nous en étions venus à nous y attendre, n’appréciant pas pleinement la chance que nous avions d’assister à quelque chose d’aussi spécial.

C’est donc avec Biles. Elle et la Japonaise Kohei Uchimura sont les deux seules gymnastes à avoir remporté tous les grands titres internationaux du concours multiple pour un cycle olympique entier, et Biles l’aurait fait une deuxième fois ce quadriennat si ce n’était pour avoir pris une année sabbatique après avoir remporté toutes les choses en avant les Jeux de Rio.

Ce n’est pas seulement que Biles gagne, cependant. C’est qu’elle le fait si facilement. Au saut, elle n’a fait aucun de ses sauts de signature, optant plutôt pour des sauts «plus faciles» qui, jusqu’à il y a quelques années à peine, étaient si difficiles que seules quelques femmes les ont même essayés.

Les passes de tumbling emblématiques de Biles lors d’exercices au sol attirent toujours des oohs et des aahs, principalement pour la hauteur qu’elle leur prend. Mais elle les fait avec une telle facilité, et avec une technique si parfaite, qu’il est facile d’oublier à quel point ils sont uniques ou de ne pas apprécier combien d’années il a fallu pour les maîtriser.

Une poutre d’équilibre mesure à peine 4 pouces de large et se trouve à 4 pieds du sol. Le simple fait de le traverser provoquerait chez la plupart des gens des sueurs froides. Pourtant, Biles avance dans sa routine avec une efficacité raffinée, passant d’une compétence acrobatique à une autre comme pour dire : « Quoi ? C’est censé être dur ?

Biles sait qu’elle est la plus grande gymnaste que le sport ait jamais vue – n’avez-vous pas vu la chèvre en strass sur ses justaucorps ? – mais elle ne peut déjà pas garder une trace du nombre de médailles et de titres qu’elle a. Elle se concentre donc plutôt sur le test de ses propres limites, voulant voir ce qu’elle peut amener son corps – et son esprit – à faire.

Biles a rendu l’impossible réalisable, et nous avons été gâtés en la regardant le faire. Les disques, les titres – ils ont tous tendance à se mélanger après un certain temps. Mais elle fait des choses que personne n’a fait auparavant, ou ne fera plus, et nous ne devrions jamais l’oublier.

Suivez la chroniqueuse sportive de USA TODAY, Nancy Armor, sur Twitter @nrarmour.