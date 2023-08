Simone Biles remporte un 8e titre record de gymnastique américaine une décennie complète après son premier

SAN JOSE, Californie (AP) – Une décennie plus tard, Simone Biles est toujours au top.

La star de la gymnastique a remporté dimanche soir son huitième championnat des États-Unis, 10 ans après avoir atteint pour la première fois le sommet de son sport en tant qu’adolescente prodige.

Biles, maintenant un jeune marié de 26 ans considéré comme peut-être le meilleur de tous les temps, a affiché un total de 118,40 sur deux jours, quatre points d’avance sur le finaliste Shilese Jones. La junior de Floride, Leanne Wong, a terminé troisième, renforçant ainsi ses chances de faire partie d’une troisième équipe consécutive aux championnats du monde.

Biles est presque assurée de retourner au gymnase où elle a remporté son premier titre mondial en 2013. Au cours de deux nuits électriques au SAP Center, elle a fait remarquer que même après une pause de deux ans après les Jeux olympiques de Tokyo, en gymnastique il y a celui appelé GOAT et il y a tout le monde.

Biles est devenue la femme la plus âgée à remporter un titre national depuis que USA Gymnastics a commencé à organiser l’événement en 1963. Ses huit couronnes l’ont dépassée Alfred Jochim, qui en a remporté sept entre 1925 et 1933 lorsque l’Union d’athlétisme amateur organisait les championnats et les épreuves de la compétition masculine. inclus l’escalade sur corde.

Oui vraiment.

« Je ne pense pas aux chiffres », a déclaré Biles. «Je pense à ma performance. Et je pense que dans l’ensemble, j’ai atteint 8 sur 8. Je suppose que c’est un chiffre porte-bonheur cette année.

Le sport a parcouru un long chemin au cours du siècle dernier. Personne n’a passé plus de temps à l’extrémité de la courbe de Bell que Biles, qui a passé 10 ans à utiliser ses talents singuliers pour repousser les limites de plusieurs manières.

Les pics ne sont pas censés durer aussi longtemps. La plupart des gymnastes d’élite de 26 ans – du moins ceux qui n’ont pas pris leur retraite – espèrent simplement conserver ce qu’ils ont.

Biles n’est pas intéressé par ça. Cela ne l’a jamais été. Elle trouve la répétition ennuyeuse. Elle insiste cette fois sur le fait qu’elle le fait « pour elle-même » et son approche nettement différente de son travail offre une preuve tangible qu’elle ne ment pas.

Plutôt que de laisser le monde entrer dans son parcours alors qu’elle envisage de troisièmes Jeux olympiques, elle a gardé la plupart de son entraînement secret, plus intéressée à partager des aperçus de sa vie loin du gymnase.

« J’aime garder (mes objectifs) personnels, juste pour savoir ce que je vise », a déclaré Biles. «Je pense que c’est mieux ainsi. J’essaie de bouger un peu différemment cette année que par le passé. Je pense que cela fonctionne jusqu’à présent, donc je vais garder le secret.

Il semble y avoir plus d’équilibre dans sa vie, s’appuyant sur le mantra « c’est juste de la gymnastique » qui a contribué à son ascension.

L’âge ne l’a pas encore rattrapée, même si elle a joué un rôle relativement prudent – ​​selon ses normes – dimanche. Elle s’est tordu la cheville droite à l’entraînement samedi, ce qui l’a amenée à renoncer au double saut carpé Yurchenko qu’elle a réussi presque parfaitement lors de la soirée d’ouverture de la compétition vendredi.

Les 14.850 qu’elle a reçus pour son saut de cheval Cheng étaient toujours le plus élevé de la soirée de l’événement. Tout comme les 14,8 qu’elle a obtenus à la poutre. Le 15.400 qui lui a également valu une standing ovation lorsqu’elle a terminé.

La prochaine étape sera Anvers fin septembre, où Biles tentera d’ajouter aux 25 médailles – dont 18 d’or – qu’elle a remportées jusqu’à présent au cours de sa carrière sans précédent.

Jones pense être également dans l’avion. La jeune femme de 21 ans est une merveille dans les bars, où elle s’épanouit malgré sa grande taille (5 pieds 6 pouces) pour quelqu’un qui choisit de faire cela pour gagner sa vie. La foule a éclaté lorsqu’elle a réussi sa descente, son score de 15 000 était le meilleur de la compétition de l’événement et a mis 10 mois remplis de blessures qui ont ralenti son entraînement derrière elle.

Qui rejoindra Jones et Biles aux mondiaux reste très incertain.

La championne olympique en titre Sunisa Lee, qui a passé la majeure partie de l’année à lutter contre un problème rénal que ses médecins tentent encore de maîtriser, pourrait avoir une chance en tant que spécialiste après avoir mis en place une solide routine à la poutre.

Wong, l’un des nombreux athlètes essayant de concourir aux niveaux NCAA et élite en même temps, a organisé deux soirées exceptionnelles comprenant une routine de barres élégantes et un exercice au sol qui compense en précision ce qui lui manque en puissance.

Jade Carey et Jordan Chiles, coéquipiers de Biles aux Jeux olympiques de 2020, qui ont également passé les deux dernières années à partager leur temps entre l’université et l’élite, n’étaient pas aussi pointus. Les chilis sont tombés des barres et de la poutre. Carey a terminé dans le top 10 dans une seule épreuve – le saut de cheval – où les Américains pensent être chargés.

___

Jeux olympiques AP : https://apnews.com/hub/2024-paris-olympic-games

Will Graves, Associated Press