Simone Biles remporte le bronze à la poutre en retour des Jeux olympiques de 2021

TOKYO — Simone Biles a fait un retour triomphal.

Concourant pour la première fois depuis son retrait de la compétition par équipe une semaine plus tôt avec un cas de « les twisties », Biles a remporté la médaille de bronze mardi soir lors de la finale de la poutre, sa septième médaille olympique en carrière, à égalité avec Shannon Miller pour le plus une gymnaste américaine.

Quand elle a vu son score, un 14,0, Biles a hoché la tête. Elle était derrière la Chinoise Tang Xijing avec cinq concurrents à disputer, et Biles savait qu’il n’y avait aucune garantie qu’elle resterait sur le podium.

Le Chinois Guan Chenchen est passé dernier et a remporté l’or avec un score gagnant de 14,633, suivi de Xijing qui a marqué 14,233 pour remporter l’argent.

Mais cela n’avait pas d’importance.

« Cela signifiait que le monde était là-bas », a déclaré Biles. « Je ne m’attendais pas à repartir avec une médaille. Je faisais ça pour moi, et quoi qu’il arrive arrive.

L’abandon de Biles de la finale par équipe – où elle a remporté une médaille d’argent – ​​n’était pas simplement un moyen de protéger sa santé mentale. C’était aussi une nécessité pour sa sécurité physique. Lorsqu’elle a essayé de faire un Amanar dans la compétition par équipe, elle n’a fait qu’un demi-tour avant de tomber dans les airs. Elle atterrit sur ses pieds, mais à peine.

Biles s’est ensuite retirée du concours général et des trois premières finales de l’épreuve, et il semblait qu’encourager ses coéquipiers serait le plus proche pour elle du terrain de compétition. Mais Biles a continué à s’entraîner et a déclaré qu’elle avait eu deux séances avec un psychologue du sport avant d’être autorisée par les officiels lundi soir à participer à la finale de la poutre.

« Je ne sais pas vraiment comment je me sens », a-t-elle déclaré mardi. « Pour le moment, j’ai juste l’impression que je dois rentrer chez moi et travailler sur moi-même et être d’accord avec ce qui s’est passé, et j’ai l’impression que je dois traiter cela pendant que je suis ici.

Et même encourager ses coéquipières et les regarder concourir a été difficile pour Biles.

« Chaque fois que je regarde les gars et les filles là-bas, j’ai envie de vomir », a-t-elle déclaré. « Chaque fois que je les regarde faire un double-double parce que je ne peux pas comprendre comment ils le font. Je ne comprends pas. »

Biles est arrivé au centre de gymnastique Ariake avec l’entraîneur Cécile Landi environ 2 heures et demie avant le début de la finale de la poutre d’équilibre de mardi soir, et a effectué des échauffements. Biles avait de légers bobbles sur certains de ses passages et était solide sur d’autres.

Elle avait changé la sortie de sa routine, remplaçant un saut périlleux avec vrille par un double carpé, et a fait le nouveau deux fois. Après l’avoir fait une deuxième fois, elle et Landi se sont dirigées vers le sol, où elle a fait des exercices de cheville avec un groupe, puis s’est assise avec Suni Lee, sa coéquipière et successeur en tant que championne olympique du concours général.

Après avoir regardé les moments forts d’autres événements olympiques, elle et Lee, leurs entraîneurs et le personnel médical de l’équipe américaine ont quitté le terrain 90 minutes avant la finale de la poutre.

« Avant la compétition, je pense que nous étions tous les deux très nerveux », a déclaré Lee, qui a terminé cinquième. « Mais dès qu’elle est arrivée là-bas, j’ai l’impression qu’elle l’a fait pour elle-même et c’était la chose la plus importante. Cela s’est vraiment montré, car elle a aimé la meilleure routine de poutre de tous les temps. »

Biles est le champion du monde en titre à la poutre et a été médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Rio. Cette performance – ou plutôt la réaction à celle-ci – l’a toujours irritée, de sorte qu’elle est revenue sur cet événement, de tous les événements, était chargé de symbolisme.

Biles était la favorite pour remporter l’or à la poutre à Rio, mais son pied gauche a glissé à l’atterrissage d’un front groupé – un saut périlleux en position repliée – et elle a dû mettre les deux mains sur la poutre pour éviter de tomber.

Sa médaille de bronze a été qualifiée par certains de déception et, même maintenant, elle est rarement mentionnée. Elle est décrite comme une quadruple championne olympique plutôt que comme une quintuple médaillée olympique.

« C’est définitivement plus agréable que le bronze à la poutre de Rio parce que j’ai fait une bonne routine à la poutre », a-t-elle déclaré.

Biles s’est qualifiée sixième à la poutre – elle a en fait terminé septième des qualifications mais la règle des deux par pays a empêché Lu Yufei de ne pas participer à la finale – et aurait été parmi les favorites pour, sinon l’or, certainement une médaille. Sanne Weaver, la championne olympique en titre, ne s’est pas qualifiée pour la finale et la Roumaine Larisa Iordache s’est retirée après les échauffements.